“Corrí lo más que pude”: Joven fue secuestrado por La Familia Michoacana y en un descuido logró escapar

Las constantes bajas que sufren los cárteles de la droga en México han provocado que dichas organizaciones criminales se dediquen a secuestrar jóvenes en diversos estados del país, a quienes obligan a trabajar para ellos, ya sea vendiendo estupefacientes o como sicarios.

Uno de estos cárteles es el de La Familia Michoacana, el cual realiza reclutamientos forzosos en las regiones que controla, principalmente en los estados de Guerrero y Michoacán.

El caso de un joven que fue secuestrado y logró escapar revela las condiciones de esclavitud en las que la organización criminal somete a sus víctimas, un infierno del que pudo salir gracias a un descuido.

En una entrevista para el diario Milenio, esta persona relató que el cártel no solamente asesina y desaparece a la gente, sino que a varios de los secuestrados los obliga a trabajar en el campo y los usa como ayudantes de sus sicarios, alimentándolos con solamente una lata de atún.

Sobre el día en que logró huir de sus captores, señaló que ocurrió el pasado 4 de enero en el municipio Buenavista de los Hurtados, en el estado de Guerrero, donde se registró un enfrentamiento con otro grupo criminal en el que murieron cinco personas y otras 9 fueron desaparecidas.

“Empezaron a aventar bombas y empezaron a disparar, ese día aproveché que estaban distraídos para poder escapar, sólo traté de escapar, corrí lo más que pude y me encontró otra maña (otro grupo delictivo). Me dispararon, me corretearon, estuve como 4 días perdido en el monte, intenté buscar ayuda y caminé lo más que pude, y llegué a un pueblo”, indicó el entrevistado, quien prefirió hablar bajo condición de anonimato.

Siete meses secuestrado

Respecto a su secuestro, recuerda que todo inició en el mes de junio en el Estado de México cuando salió de su casa a comprar cervezas. En un momento notó que era perseguido por dos camionetas que lo alcanzaron y se lo llevaron a una bodega en una zona desconocida.

Ahí permaneció varios días hasta que un hombre que se identificó como “Comandante” le dijo que sería llevado al campo, a trabajar en la siembra, según reveló Milenio.

“Me llevaron a trabajar en el campo sembrando maíz y pasto, estuve unos meses trabajando ahí, después me dijeron que me iban a liberar pero que no me querían ver, que me llevara a toda mi familia porque sabían ya las ubicaciones de las casas”.

Sin embargo, la liberación nunca se concretó, y en vez de ello lo llevaron a la sierra de Guerrero, una región en donde La Familia Michoacana se disputa el control del territorio con otros grupos criminales.

“Seleccionaron a varios y nos trajeron, nos separaron y nos llevaron, nos subieron a unos camiones, eran como tres los que llevaban ese día, nos entregaron con otro comandante y ese comandante nos llevó no sé para qué lado, ese comandante nos entregó con otro, cerca de un río, no sé cómo se llama ese río, en ese lugar nos entregaron botas y uniformes y armas”, comentó.

Asimismo, recordó que casi no les daban de comer, apenas una lata de atún que se repartían entre dos personas, o una sardina se la comían entre cuatro. Rara era la ocasión en la que les daban agua para beber y mitigar el calor.

Por último, afirmó que los sicarios que luchan en la Sierra de Guerrero no reciben pago alguno, pero en compensación les regalan cristal, cocaína y marihuana, drogas que inhiben el hambre.

