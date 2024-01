Rebel Wilson revela que ha subido 30 libras de peso debido al estrés

En 2020 Rebel Wilson impactó con su drástica pérdida de peso, pues deseaba llevar una vida saludable y encontrar pareja. Ahora, comprometida y con una niña, reconoció que se ha descuidado físicamente, pero tiene varios proyectos en puerta, lo cual agradece.

La actriz de 43 años recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que aparece descansando en el jacuzzi de un yate y usando un traje de baño negro; lo complementó con el siguiente mensaje: “Trabajar muy duro ha significado que, debido a todo el estrés, ¡he ganado 14 kg (30 libras)! Me hace sentir mal conmigo misma… no debería… pero así me siento. Estoy muy orgullosa del trabajo que he estado haciendo en nuevas películas y en mi libro de memorias, ha sido MUCHO y he perdido el foco en mi estilo de vida saludable. ¿Alguien más está pasando por lo mismo? (Actualización: me desperté esta mañana y leí todos sus comentarios; me hicieron llorar. ¡Gracias a todos!)”

Wilson tiene más de 11 millones de seguidores en esa red social, y muchos le expresaron su apoyo. Su libro Rebel Rising se publicará en abril, y narrará, entre otras cosas, cómo conoció a su pareja Ramona Agruma y el proceso por el que pasaron para tener (por gestación subrogada) a su hija Royce Lillian.

Rebel tiene nuevos proyectos en cine, entre los que destaca la comedia de acción “Bride Hard”, dirigida por Simon West y en la que comparte créditos con Stephen Dorff, Sam Huntington y Anna Chlumsky. Ella interpreta a un agente secreto que debe rescatar a su mejor amiga, quien ha sido secuestrada en su boda. Por otro lado está su debut como directora, “The Deb”, adaptación de una obra de teatro musical australiana.

Para terminar 2023 la actriz hizo un viaje a Fiji; junto a una serie de imágenes que muestran los mejores momentos de sus vacaciones, escribió: “Después de un año agitado: trabajando los 7 días de la semana escribiendo un libro, filmando una película de acción en Savannah y ahora dirigiendo en Australia, ¡definitivamente necesitaba algo de tiempo de descanso! Gracias al 2023 por mostrarme que incluso con un bebé, incluso con toneladas de estrés y presión, soy “bastante fuerte”. 😘

Sigue leyendo: