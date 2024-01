El grupo No Doubt se reunirá para el festival de Coachella, luego de más de 10 años de separación

El Festival Musical de Coachella se llevará a cabo a partir del 12 de abril, pero al darse a conocer el cartel con los grupos y solistas que se presentarán la gran sorpresa fue el regreso de No Doubt, la banda liderada por Gwen Stefani que no graba un álbum desde 2012.

El grupo -que logró ventas millonarias desde mediados de los 90- publicó en su cuenta de Instagram (donde tienen 358,000 seguidores, una cifra que de seguro aumentará en las próximas semanas) un video en el que se ve a la cantante contactando a sus amigos Tony Kanal, Adrian Young y Tom Dumont, proponiéndoles una reunión.

En el videochat Stefani les pregunta: “¿Quieren hacer un show? A lo que el guitarrista Young responde: “Tengo que pensarlo”, pero un segundo después acepta. Hasta el momento, no se sabe la fecha exacta o en qué fin de semana serán los conciertos de No Doubt en Coachella. Podrían aparecer los viernes 12 y 19 de abril, los sábados 13 y 20 o los domingos 14 y 21.

De 1996 a 2005 No Doubt fue una de las bandas de rock más populares a nivel mundial. Su mezcla de rock con ska hizo de su álbum Tragic Kingdom un éxito en ventas, pero fue la balada “Don’t Speak” la que ocupó el número 1 de la lista de Airplay de Billboard durante muchas semanas. Otros de sus sencillos populares son “Just a Girl”, “Hey Baby”, “It’s My Life” y “New”, este último tema principal de la película de 1999 “Go”.

El lanzamiento de Stefani en plan solista provocó una pausa indefinida en el trabajo de la banda, que regresó en 2012 con el álbum Push And Shove, que obtuvo poco éxito. Años después Kanal confirmó que el futuro de No Doubt era incierto, pues para entonces Gwen ya estaba trabajando como coach en el programa de televisión “The Voice”. Las presentaciones del grupo podrían dar pie a la grabación de un nuevo disco, pero la cantante ha declarado en repetidas ocasiones que tendría que ser una producción muy depurada, pues quedó insatisfecha con el contenido de Push And Shove.

Sigue leyendo: