Ex maestro de primaria se declaró culpable de solicitar imágenes explícitas a un niño de 13 años

Jonathan C. Villmer, Jr., de 25 años, era maestro de la escuela primaria New Baden ubicada en New Baden, Illinois. También fue entrenador de equipos deportivos femeninos dentro del Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Wesclin antes de ser acusado penalmente de solicitar imágenes sexuales en agosto de 2023