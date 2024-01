Jason Priestley revela que Brad Pitt no se duchaba cuando vivían juntos en un departamento

En la década de los 90 Jason Priestley y Brad Pitt se convirtieron en grandes estrellas del cine y la televisión, pero años antes fueron compañeros de cuarto mientras asistían a castings con la esperanza de obtener un papel que les diera fama.

Ahora Priestley ha revelado que Pitt y él en ese tiempo hacían una extraña competencia que consistía en pasar el mayor número de días sin ducharse. En una entrevista en el programa de televisión “Live With Kelly And Mark” el actor dio más detalles sobre su amigo: “Sí, Brad fue mi roommate por un tiempo. Éramos tres viviendo en un departamento de dos habitaciones en una parte sucia de Los Ángeles. Brad no era tan malo como mi otro compañero de cuarto, quien era un desastre absoluto, pero acostumbrábamos hacer un juego en el que veíamos quién podía durar más sin ducharse.

“Piensen en ello ahora; yo lo pienso y digo: ‘Qué asqueroso era, ¿en qué estábamos pensando?’ Brad fue siempre el que duraba más. No pienso que lo siga haciendo ahora, pero entonces podía pasar mucho tiempo sin ducharse”. Cuando Mark Consuelos le preguntó a Jason qué es lo que había para tomar en el departamento, de inmediato le contestó: “Cerveza”.

Posteriormente Jason y Brad hicieron apariciones en la serie de televisión “21 Jump Street” -protagonizada por Johnny Depp-, pero el éxito llegó para Priestley con el show “Beverly Hills 90210” y para Pitt con la película “Thelma And Louise”, que dio pie a una larga carrera en el cine. En cuanto al actor canadiense, ha mostrado su faceta como director en diversos programas y hasta en videos musicales.

Actualmente Jason Priestley promociona la serie “Wild Cards”, de la cadena The CW en Estados Unidos. Él interpreta al padre de la protagonista, una chica llamada Max (Vanessa Morgan) que hace equipo con un policía de la guardia costera (Giacomo Gianniotti) para resolver casos. El primer episodio, transmitido el 10 de enero, obtuvo en general buenas críticas.

