Nigel Lythgoe deja el programa “So You Think You Can Dance” tras ser demandado por Paula Abdul

El productor británico Nigel Lythgoe ha dejado de fungir como juez en el programa de televisión “So You Think You Can Dance” mientras se resuelve la demanda por agresión sexual y acoso que interpuso contra él la cantante Paula Abdul hace unos días.

Lythgoe dio a conocer -a través de un comunicado a Variety– que no trabajará en la nueva temporada del show: “He informado a los productores de “So You Think You Can Dance” de mi decisión de dejar de participar en la serie de este año. Lo hice con gran pesar, pero de forma totalmente voluntaria, porque este gran programa siempre ha sido sobre danza y bailarines, y ahí es donde debe permanecer su enfoque. Mientras tanto, me dedico a limpiar mi nombre y restaurar mi reputación”.

Fue en los últimos días de 2023 cuando Abdul presentó en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles una demanda en contra de Nigel. En el documento detalla que el productor la agredió en dos ocasiones (una en un elevador y otra al invitarla a cenar a su casa), cuando ambos trabajaban en los programas “American Idol” y “So You Think You Can Dance”. Él negó estas acusaciones, calificando el comportamiento de Paula como “errático”.

Poco después, dos mujeres -cuya identidad se conserva en el anonimato- acusaron a Lythgoe de agresión sexual, acoso y violencia de género, por hacerles insinuaciones y tocar indebidamente a participantes en el programa de baile, sin que el equipo de producción las defendiera. Ahora ellas exigen un juicio, pues aseguran que han sufrido “dolor, conmoción, angustia emocional, vergüenza, pérdida de autoestima, humillación, pérdida del disfrute de la vida, pérdida de ingresos y capacidad de generarlos”.

La nueva temporada de “So You Think You Can Dance” comenzará el 4 de marzo, con Allison Holker y Maksim Chmerkovskiy sustituyendo a Nigel Lythgoe. En un comunicado las compañías Dick Clark Productions, 19 Entertainment y Fox informaron que la medida se toma “para garantizar que el programa siga comprometido con los concursantes, quienes han trabajado increíblemente duro para tener la oportunidad de competir en nuestro escenario”.

