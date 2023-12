Paula Abdul denuncia al productor del programa “American Idol” por agresión sexual y acoso

La cantante y bailarina estadounidense Paula Abdul presentó el pasado viernes en una corte de Los Ángeles una demanda por agresión sexual y acoso en contra de Nigel Lythgoe, productor de los populares programas de televisión “So You Think You Can Dance” y “American Idol”.

El sitio Page Six dio a conocer varios puntos de la demanda interpuesta por Abdul -de 61 años-, en virtud de la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual de California. Según la cantante, Lythgoe la agredió en un elevador durante un viaje en las primeras temporadas de “American Idol”; tocándole los senos y los genitales. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Paula fue al cuarto del hotel donde se hospedaba y llamó a uno de sus representantes, a quien le informó de lo ocurrido.

La artista también narra que tiempo después el productor la invitó a su casa a cenar. Ahí le dijo que ambos “formarían una pareja poderosa” y luego intentó besarla, a lo que Paula se negó, abandonando el lugar inmediatamente. Asimismo, denunció la discriminación que sufrió por parte de Nigel a lo largo de los años en los que trabajó como juez en “American Idol” y el acoso de éste a una de sus asistentes.

Adicionalmente, en el documento se menciona la postura de la cantante en cuanto a no dar a conocer las agresiones durante todo este tiempo: “Durante años, Abdul ha guardado silencio sobre las agresiones y acosos sexuales que sufrió a causa de Lythgoe, por temor a hablar en contra de uno de los productores de programas televisivos de competencia más conocidos, que fácilmente podría arruinar su carrera como una personalidad de televisión, y ser excluida y vetada por una industria que tenía un patrón de proteger a hombres poderosos y silenciar a los sobrevivientes de agresión y acoso sexual”.

Nigel Lythgoe ha negado todas las acusaciones, y en declaraciones a Page Six expresó su sorpresa por la aparición de la demanda: “Durante más de dos décadas Paula y yo hemos interactuado como queridos (y totalmente platónicos) amigos y colegas. Sin embargo, ayer, de repente, me enteré de estas afirmaciones en la prensa y quiero ser claro: no sólo son falsas, sino que son profundamente ofensivas para mí y para todo lo que represento. Si bien el historial de comportamiento errático de Paula es bien conocido, no puedo pretender entender exactamente por qué presentaría una demanda que debe saber que no es cierta. Pero puedo prometer que lucharé contra esta atroz difamación con todo lo que tengo”.

