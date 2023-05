Katy Perry causa sensación al aparecer disfrazada como “Elastigirl” en el programa “American idol”

Foto: Dimitrios Kambouris for Tiffany & Co. / Getty Images

A Katy Perry le sobran ideas para sorprender al público del programa de televisión “American idol”, en el que funge como juez. Ahora, con motivo de la “noche de Disney” que se llevó a cabo el 14 de mayo, la cantante decidió disfrazarse como Helen Parr, mejor conocida como “Elastigirl”, de la película de animación “The incredibles”, causando sensación y compartiendo posteriormente en Instagram fotografías que la muestran con el ajustado atuendo de látex. El mensaje que escribió junto al post fue: “Mi identidad secreta es…. Mamá ♥️ Katy Perry 🎤 Estrella pop ⭐️”. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

En un video Perry aparece con miembros de su equipo al ser caracterizada como el personaje, para lucir como toda una cosplayer. Le maquillan los ojos y le ayudan a ponerse las botas altas, mientras ella nerviosa pregunta: “¿Qué hora es?” Afortunadamente todo salió bien y causó el máximo impacto. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

La final de temporada de “American Idol” será el próximo domingo; Katy se ausentó del programa durante una emisión, ya que se presentó -el 7 de mayo- en el magno concierto realizado para celebrar la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Ella compartió varias fotos en las que modela el deslumbrante vestido dorado con el que apareció en el escenario. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

