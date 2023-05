Katy Perry se perdió, casi se cayó y deslumbró en su show durante la coronación de Carlos III

La cantante Katy Perry fue tendencia en las redes sociales durante el fin de semana por su asistencia a la coronación de Carlos III y su esposa Camila como reyes de Gran Bretaña.

La estadounidense estuvo invitada a la ceremonia en la Abadía de Westminster donde protagonizó algunos momentos bochornosos y al concierto en honor a los monarcas en el que dio un espectáculo impresionante.

El momento que más se hizo viral en redes sociales sobre la artista fue tras su ingreso a la Abadía. En un video captaron a Katy preocupada porque no encontraba el asiento que tenía asignado para presenciar la ceremonia.

En redes sociales los internautas comentaron con humor la situación y aprovecharon para hacer memes con lo que le ocurrió a Perry.

Ya podemos cambiar la frase “estar más perdido que un pulpo en un garaje” por “estar más perdido que Katy Perry en la Coronación de Carlos III”.#Coronation #coronacioncarlosIII pic.twitter.com/2skJWGDAIx — WONDER ARAN NOCHENTERA 🏳️‍🌈 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) May 6, 2023

Sin embargo, ella misma se tomó con humor lo ocurrido y en referencia a que estaba “perdida” tuiteó: “No se preocupen, chicos, encontré mi asiento”.

don’t worry guys i found my seat — KATY PERRY (@katyperry) May 6, 2023

Durante la intensa búsqueda del asiento la artista de 38 años fue abordada por varios fanáticos que se encontraban invitados al evento y le pidieron fotos; ella muy amable posó con ellos. Fan de Katy Perry le pidió una foto en el interior de la Abadía de Westminster. Foto: Gareth Cattermole/Getty Images.

Pero eso no fue todo, antes de ingresar caminando a la Abadía, parece que casi pierde el equilibrio mientras caminaba por la calle que estaba mojada por la lluvia que cayó en Londres. El momento fue captado por fotografos. Katy Perry mientras caminaba para ingresar a la ceremonia de coronación de Carlos III. Foto: JANE BARLOW/POOL/AFP via Getty Images

Su vestuario para la coronación fue un vestido midi, con un blazer de manga corta y unos guantes a juego; todo en todo lida y la marca Vivienne Westwood.

“Fue un gran honor poder ver cómo se hace historia hoy en la coronación del rey Carlos III. Estoy muy agradecida de haber sido invitada por el rey en nombre del British Asian Trust y su Children Protection Fund, una organización en la que he creído profundamente y que he tenido la suerte de apoyar durante los últimos tres años. Gracias, Vivienne Westwood, por hacerme sentir tan bella vestida de lavanda”, escribió Katy en Instagram. View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry)

Katy fue una reina en el concierto de coronación

En el concierto posterior a la coronación de los monarcas que se realizó el 7 de mayo, Katy Perry fue una de las artistas invitadas a cantar. Para la histórica ocasión, la estadounidense vistió con un vestido dorado metalizado con mucho volumen en la falda, un llamativo escote y unas mangas independientes en juego, de la firma Vivienne Westwood. En su espectacular presentación interpretó las canciones ‘Roar’ y ‘Firework’.

