El productor Nigel Lythgoe es acusado de supuesta agresión sexual por dos mujeres

Hace algunos días se dio a conocer que la cantante y bailarina Paula Abdul demandó al productor Nigel Lythgoe por agresión sexual y acoso; ahora han surgido acusaciones similares por parte de dos mujeres que participaron en el programa de televisión “All American Girl”, que contó con una sola temporada, en 2003.

El sitio Page Six dio a conocer detalles de la demanda por agresión sexual, acoso, violencia de género, imposición intencional de angustia emocional y negligencia, interpuesta por las dos chicas, quienes argumentan que Lythgoe se paseaba por los vestidores del foro en el que se grababa el reality show, tocando los traseros de las concursantes poco antes de que éstas comenzaran a bailar, y que los demás miembros del equipo de producción no hacían nada.

Las demandantes (cuyos nombres verdaderos no se mencionan en el documento) también expresaron que el productor les hizo insinuaciones sexuales y estaba especialmente interesado en una de ellas, a quien trató de besar. En la demanda se solicita un juicio, ya que las chicas han sufrido “dolor, conmoción, angustia emocional, vergüenza, pérdida de autoestima, humillación, pérdida del disfrute de la vida, pérdida de ingresos y capacidad de generarlos”, además de hacer gastos en tratamiento médico y psicológico, asesoramiento y terapia.

En cuanto a la demanda de Abdul, detalla que durante la participación de la cantante en los programas de televisión “American Idol” y “So You Think You Can Dance” fue agredida por Lythgoe en varias ocasiones; él llegó a comentarle que ambos podrían formar “una pareja poderosa” y hasta la invitó a su casa a cenar.

Hasta el momento, Nigel Lythgoe (de 74 años) ha negado estas acusaciones, calificándolas como “ofensivas”. También señaló el comportamiento de Paula como “errático” y dijo: “Puedo prometer que lucharé contra esta atroz difamación con todo lo que tengo”.

