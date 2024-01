Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 18 al 24 de enero

Festival en Disneyland

Este año nuevo lunar es el Año del Dragón, y para festejarlo el parque Disney California Adventure (1313 Disneyland Dr., Anaheim) realizará el Lunar New Year Festival, una fiesta en la que las tradiciones y las cocinas china, coreana y vietnamita son las invitadas de honor. La celebración incluye personajes vestidos con trajes típicos, entretenimiento, decoraciones, mercancía y comida. En todo el resort estarán disponibles bocadillos como el hot dog bun en forma de Mickey y los fideos de ajo; también nuevas adiciones como los dumplings de pollo fritos con hierbas de limón y el collins de durazno y albahaca. Del martes al 18 de febrero. Boletos desde $96. Informes disneyland.com.

Foto: Disneyland Resort

Temporada de camelias

Las camelias serán el centro de atención en el Descanso Gardens (1418 Descanso Dr., La Cañada Flintridge) a lo largo de un mes, durante el cual, en estos jardines se realizarán recorridos, celebraciones y actividades en honor a la temporada de esta flor. Para comenzar, este sábado habrá un recorrido que contará la historia detrás de la histórica colección de camelias de Descanso. De 11 am a 12 pm. Boletos desde $5. Informes descansogardens.org.

Foto: Descanso Gardens

Exhibición en el Getty

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) mostrará “Adam” e “Eve”, dos pieza que fueron sometidas a un tratamiento de conservación de varios años. Los paneles de madera de tamaño casi natural del siglo 16, de Lucas Cranach el Viejo, serán parte de la exhibición Conserving Eden. Las obras presentaban problemas que se desarrollaron en sus casi 500 años de vida, como modificaciones en la madera de soporte, daños físicos, restauraciones anteriores y capas de barniz decolorado. Después regresarán al museo Norton Simon, donde son parte de la colección permanente. Del martes al 21 de abril. Entrada gratis. Informes getty.edu.

Foto: museo Getty

Cine familiar

El teatro El Capitán (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) proyectará The Simpsons Movie, en la que la combinación entre Homer, su nueva mascota —un puerco—, y un silo lleno de excremento que tiene una fuga ocasionan un desastre que amenaza no solo Springfield, sino el mundo entero. Del viernes al 25 de enero. Boletos desde $12. Informes elcapitantickets.com.

Foto: Archivo Crédito: AP

Ballet clásico

El Alonzo King Lines Ballet traerá al Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) ARTWorks, una serie de trabajos de su diverso repertorio, entre ellos Following the Subtle Current Upstream, Dust and Light, Writing Ground, Resin y Suite Etta. Sábado 7:30 pm. Boletos desde $29. Informes scfta.org.

Foto: Alonzo King Ballet

Danza moderna

La compañía de danza moderna con sede en Los Angeles, Diavolo, estrenará mundialmente ‘Existencia’ en el teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Los Angeles), un show que se alinea con el aniversario 30 del terremoto de Northridge de 1994 y que devastó el campus de Cal State University en Northridge y el área circunvecina. Hoy jueves es la segunda y última función; boletos desde $44. Informes thesoraya.org.

Foto: Diavolo

Música mexicana

La Arrolladora Banda el Limón de Rene Camacho está de gira con ‘Prefiero estar contigo’, también nombre de su más reciente álbum. Ofrecerá un show en el Ventura County Fairgrounds (10 W. Harbor Blvd., Ventura), donde interpretará temas recientes y éxitos de toda su carrera. Viernes 7:30 pm. Boletos desde $59. Informes venturacountyfair.org.

Foto: Archivo Crédito: UMLE / Disa

Música de cámara

Camerata Pacifica comienza el año con una mezcla de piezas de cámara que honran a maestros clásicos y contemporáneos. En esta ocasión debuta con esta orquesta la violinista surcoreana YuEun Gemma Kim. Hoy jueves 8 pm en el Zipper Hall de la Colburn School (200 S. Grand Ave., Los Angeles) y el viernes 7:30 pm en el Hahn Hall Music Academy (1070 Fairway Rd., Santa Barbara). Boletos desde $75. Informes cameratapacifica.org.