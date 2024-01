Alejandra Espinoza revela cuál es el problema de salud que le afecta la voz

Desde su paso por Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza ha buscado mantenerse cerca de sus fanáticos y seguir cultivando la conexión que la llevó a convertirse en la favorita del público y construir una trayectoria en televisión.

Por esta razón, la famosa opta por compartir algunos detalles de su vida privada a través de una que otra dinámica en redes sociales. Fue justamente en una de estas interacciones que la conductora reveló el padecimiento que afecta su voz.

“¿Por qué se escucha tu voz ronca?”, cuestionó un usuario durante la más reciente transmisión en vivo que la mexicana realizó por medio de su perfil de Instagram. “Aunque lo crean es por la tiroides”, detalló.

No podemos olvidar que a finales de 2023, Alejandra Espinoza reveló en el podcast del Doctor Juan Rivera que le habían detectado cuatro nódulos en la tiroides. Afortunadamente, una serie de estudios confirmaron que estos nódulos no serían cancerosos.

Este hecho no ha evitado que la famosa sufra de los efectos de este padecimiento: “A veces me levanto que si me hablan por teléfono me dicen: ¿Señor, me pasa a su esposa?”, bromeó la también actriz.

De acuerdo con medios especializados en el tema, cuando la tiroides está inflamada o se ha agrandado puede provocar ronquidos o cambios en la voz.

