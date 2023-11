Alejandra Espinoza habla como nunca sobre los ataques y acoso en redes sociales en un poderoso video

Con el corazón abierto y un poderoso mensaje, la actriz Alejandra Espinoza decidió pronunciarse ante la ola de críticas por su físico de las que ha sido blanco durante los últimos meses. No obstante, la famosa aprovechó para hacer reflexionar a sus fans sobre la manera en la que interactúan en redes sociales.

La protagonista de “Corazón Guerrero” recurrió a su cuenta oficial en Instagram para compartir un video en el que se dirige no a quienes se esconden bajo un perfil falso para insultar o criticar a los demás, sino a aquellos que, como ella, son víctimas de los ataques en internet.

“No permitas que los mensajes que las personas que probablemente no te conocen ni siquiera te quieren, te afecten. No te pueden afectar, porque en el momento que eso suceda, dejas de ser tú y te conviertes en su esclavo”, se le escucha decir en el emotivo audiovisual.

“Jamás podremos controlar la mala intención de la gente en las redes pero SI como nos sentimos cuando los leemos”, escribió la famosa para acompañar su publicación dentro de la plataforma.

Asimismo, la mexicana lamentó que “por comentarios como estos hay personas que no se visten como se quieren vestir ni actúan como quieren actuar, ni dicen lo que piensan, ni se ríen como se quieren reír o carcajear, siempre hay alguien observando con la lupa de la verdad de acuerdo a su criterio”.

Para finalizar su poderosa reflexión, Alejandra Espinoza reiteró que es mejor hacer caso omiso a los malos comentarios y enfocarse en ser uno mismo: “Créeme, tú no quieres ser alguien a quien una persona como esta le diga lo que tiene que ser, cómo tiene que pensar o incluso vestir“, se le escuchó decir.

No cabe duda que el mensaje compartido por la ex reina de belleza resonó entre su comunidad de casi 4 millones de seguidores, obteniendo miles de ‘me gusta’ y comentarios de apoyo bajo el post.

“Además de que ya sabía que es hermosa, es aún más bella por dentro. Amable, humilde, conversadora y trata a todos por igual”, “No hagas caso hablan porque en el fondo quieren ser como TÚ” y “¡Así se habla! Que nadie cambie nuestra esencia”, son algunas de las reacciones que obtuvo tras abrir su corazón en Instagram.

