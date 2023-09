Alejandra Espinoza se luce en ajustados leggings mientras entrena para el maratón de Chicago

Alejandra Espinoza se mantiene en forma corriendo, y desde hace varios meses se alista para el maratón de Chicago, que se llevará a cabo el 8 de octubre. Ella compartió en su cuenta de Instagram un video que la muestra en las montañas y usando ajustados leggings mientras corre por senderos; el mensaje que escribió junto al clip fue: “Que nadie te quite el gusto de hacer las cosas que te hacen feliz.✨ Allá voy”.

Los entrenamientos para la competencia han sido intensos, y en otro clip la actriz mexicana aparece en la ciudad, luciendo su tonificado cuerpo, que ha logrado a base de gran disciplina en el ejercicio. Ella complementó el video con el texto: “¿Qué es lo primero que empacas cuando viajas? Yo mi skin care y mis tenis”. 🤭 View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Hace algunas semanas Alejandra fungió como la conductora para Univisión en la entrega de los VMAs de MTV. Ella lució espectacular usando un top corto y una falda de gran abertura que tenía un estampado interior de animal print; en la alfombra rosa del evento posó como toda una modelo.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: