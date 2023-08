Alejandra Espinoza luce su figura en un parque acuático, usando bikini rosa

Una de las prioridades de Alejandra Espinoza es divertirse junto con su familia, y por eso decidió visitar un exclusivo resort en la Riviera Maya. Ella posó en el área del parque acuático, usando un minibikini rosa que combinó con su playera, cuyo estampado muestra a Patrick Star, de la serie SpongeBob SquarePants. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Hace algunas semanas la bella actriz mexicana estuvo en Puerto Rico con motivo de la entrega de Premios Juventud; una mañana decidió ir a broncearse junto al mar, luciendo su espectacular figura al usar un bikini multicolor. Las imágenes causaron sensación entre sus fans y obtuvieron más de 64,000 likes. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Alejandra ha participado en varios maratones, y ya se alista para el de Chicago, que se llevará a cabo en octubre. En un video ella se mostró al entrenar y escribió un mensaje motivacional para sus seguidores: “Intenta hábitos nuevos todos los días, adopta los que te funcionan y desecha los que por mucho que les funcionen a los demás no le aportan nada a tu salud mental. No te va a tomar una semana o dos, pero cuando encuentres la rutina que te haga arrancar el día con agradecimiento y motivación el esfuerzo habrá valido la pena”. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

