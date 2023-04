Alejandra Espinoza se luce en minibikini azul, dejando ver su tonificado cuerpo

Alejandra Espinoza se fue de vacaciones a Puerto Vallarta, Jalisco, y no podía dejar de complacer a sus fans en Instagram compartiéndoles una colección de imágenes en las que posa muy sexy, usando un minibikini azul que resaltó su bronceado y su tonificado cuerpo. Su look lo complementó con una larga blusa y un sombrero.

Con ese atrevido atuendo la bella actriz mexicana posó para una selfie que publicó en esa red social, en la que cuenta con más de tres millones de seguidores. Ahora los días de descanso terminaron y ella ha regresado al trabajo. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Alejandra disfruta mucho su faceta como conductora, y actualmente comparte créditos con Adal Ramones en el programa de televisión “Mi famoso y yo”. Ella ha podido lucir outfits como toda una modelo, destacando un enterizo azul que fue de sus favoritos. Junto al post con las fotos en las que aparece posando escribió el mensaje: “¿De dónde nos estás viendo?” View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Sigue leyendo: