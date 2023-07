Sin sostén, Alejandra Espinoza posa en la calle, usando un top cruzado y con aberturas

Alejandra Espinoza siempre aparece muy sonriente en las fotos que comparte en Instagram, y ahora posó mientras paseaba por la calle, con un outfit muy casual compuesto por jeans holgados, una gorra afelpada, zapatos deportivos y un top cruzado de color rosa que dejó ver que no llevaba sostén.

Desliza para ver todas las fotos

La bella conductora mexicana se ejercita varios días a la semana, y en un clip que publicó en sus historias de esa red social aparece en el gimnasio, luciendo su tonificado cuerpo y mostrando que sus rutinas comienzan poco antes de las 7 de la mañana. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Todo está listo para que el 20 de julio se lleve a cabo la entrega 2023 de los Premios Juventud, en la que Alejandra fungirá como conductora. En una fotografía ella se mostró muy bien acompañada por Dayanara Torres y Ángela Aguilar, con quienes repasó el guión durante los ensayos para el gran día. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

