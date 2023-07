Alejandra Espinoza se graba frente al espejo, usando minibikini y luciendo su abdomen de acero

Alejandra Espinoza causa sensación en las redes sociales cada vez que luce su escultural cuerpo, y ahora compartió un video -grabado por ella misma- que la muestra entre las hojas y frente a un espejo, mientras usa un minibikini de color naranja que resaltó su bronceado y su abdomen de acero. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A la actriz de 36 años le encanta correr, y en otro clip se mostró paseando por un sendero, pues competirá en el maratón de Chicago, que se llevará a cabo el 8 de octubre. Ella es muy disciplinada en su preparación y hasta la fecha ha participado en varios eventos. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Alejandra está disfrutando del verano, pero ella misma comentó a sus fans en un video que resiente el cambio de temperatura al entrar a la piscina: “Yo no entiendo por qué mi hijo no logra comprender lo friolenta que yo soy, que con casi 100 grados de temperatura a mí me da frío entrar a la alberca”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

