Congresista demócrata propone un proyecto de ley para eliminar a la Estatua de la Libertad

Maxwell Frost, representante por Florida, impulsó un proyecto de ley dirigido a eliminar a la Estatua de la Libertad, así como a ley de inmigración del Partido Republicano, al cual calificó como intolerante.

Durante una audiencia del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes sobre inmigración se discutió la HR2, Ley de Seguridad Fronteriza del Partido Republicano de la Cámara de Representantes y el proyecto de ley integral de inmigración y seguridad fronteriza aprobado en mayo.

Dicho proyecto de ley pretende restringir el proceso de asilo para las personas que cruzan la frontera y además promueve que se reanude la construcción del muro en la línea limítrofe con México.

El demócrata Maxwell Frost trató de contrarrestar el rechazo que los republicanos muestran hacia los inmigrantes. (Crédito: Jemal Countess / Getty Images)

En respuesta, el demócrata Maxwell Frost no sólo mostró su rechazó hacia dicha iniciativa, sino que además presentó otro proyecto de ley simulado para eliminar la Estatua de la Libertad, el cual les pidió a los republicanos también aprobarlo.

“Mis colegas del otro lado del pasillo, seamos honestos con los inmigrantes que merecen algo mejor de lo que les ofrecemos.

No den la bienvenida a los inmigrantes si planean rechazarlos. Si continúan impulsando su intolerante proyecto de ley HR 2, entonces también aprueben este proyecto de ley. Me he tomado la libertad de redactarlo para ustedes.

Eliminen la Estatua de la Libertad, nuestro símbolo más grande que le dice a la gente que venga aquí.

Esto es lo que son, remover el tejido de América. Por eso, quiero saber qué republicano, que apoya y votó por HR2, presentará este proyecto de ley.

Si vas a apoyar HR2 y estas medidas intolerantes, lo mínimo que puedes hacer es no ser un mentiroso”, expresó ante la incredulidad de los políticos que lo rodeaban en la Cámara.

Al respecto, Justin Ready, senador republicano de Maryland, tampoco se quedó callado y de inmediato le replicó.

“¡Entonces supongo que Nueva York y Chicago deberían dejar de quejarse!”, expresó.

Gracias al respaldo de personajes clave como Jesse Jackson, Dolores Huerta, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, después de las elecciones de 2022, Maxwell Frost fue electo a la Cámara de Representantes por el décimo distrito de Florida, situación por la cual varios de sus colegas consideraron que su novatez en el cargo lo llevó a asumir una postura tan extrema.

Sigue leyendo:

* Texas desafía la demanda federal de que abandone la zona fronteriza de Eagle Pass

* Una mujer y dos niños murieron en el río Grande después de que se le impidió al CBP intervenir

* EE.UU. confirmó la muerte de 3 migrantes después de que Texas bloqueó el acceso de la CBP a la frontera