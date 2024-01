Google admite que recopila esta información cuando navegas en modo Incógnito

Google ha decidido abordar las preocupaciones de privacidad que rodean su modo incógnito en Chrome mediante una actualización en la advertencia de esta función. Este cambio, actualmente presente en la versión de desarrollo conocida como Chrome Canary, tiene como objetivo ofrecer una mayor transparencia a los usuarios sobre la recopilación de datos, incluso cuando navegan en modo incógnito. En este artículo, exploraremos en detalle esta actualización y sus implicaciones.

Limitaciones del modo incógnito

La nueva advertencia en Chrome Canary presenta un mensaje más explícito: “Te has pasado de incógnito. Otros usuarios de este dispositivo no verán tu actividad, por lo que podrás navegar de forma más privada. Esto no cambiará la forma en que se recopilan los datos por los sitios web que visitas y los servicios que utilizan, incluido Google“. La intención detrás de esta modificación es aclarar que la privacidad se limita al ámbito local del dispositivo, sin afectar la recopilación de datos por parte de sitios web y servicios externos.

Aunque los usuarios con conocimientos tecnológicos avanzados comprenden que el modo incógnito no garantiza el anonimato total, muchos desconocen los detalles específicos. La advertencia más detallada busca contribuir a una mayor comprensión de las limitaciones de este modo. A pesar de que evita que Chrome almacene ciertos datos localmente, no impide el seguimiento por parte de sitios web y proveedores de servicios de Internet, un punto crucial para entender la verdadera naturaleza de la privacidad en línea.

Demanda

Esta actualización surge en el contexto de una demanda colectiva iniciada en 2020 contra Google, acusándola de violaciones de privacidad relacionadas con el modo incógnito. El acuerdo propuesto entre Google y los demandantes, actualmente pendiente de aprobación judicial, refleja la importancia de abordar las preocupaciones planteadas por los usuarios. La demanda alega que la representación del modo incógnito era engañosa y que Google continuaba rastreando y recopilando datos de usuarios, incluso durante sesiones privadas de navegación.

Ante la consulta sobre la implementación de esta advertencia en la versión estable de Chrome, Google no proporcionó detalles específicos. No obstante, expresaron su satisfacción por resolver el caso y reafirmaron que el modo incógnito sigue ofreciendo a los usuarios la opción de navegar sin que su actividad se guarde en el navegador o dispositivo.

La nueva advertencia busca proporcionar una comprensión más clara del alcance del modo incógnito, recordando a los usuarios que alcanzar la privacidad total en línea es difícil de lograr. El desarrollo de este caso legal y la implementación completa de la advertencia en la versión estable de Chrome serán temas cruciales a seguir en el futuro cercano.

Google está tomando medidas para mejorar la transparencia y la comprensión en torno al modo incógnito, subrayando la importancia de informar a los usuarios sobre las limitaciones de esta función y abordar las inquietudes legales relacionadas con la privacidad en línea.

