La industria del Airbnb y sus efectos en las comunidades de Los Ángeles

La industria del alquiler a corto plazo que incluye servicios como Airbnb, está afectando a la vivienda en Los Ángeles con costos que incrementan el alquiler, peligro a la seguridad pública y lo más impactante, que reduce los lugares donde la comunidad pueda vivir.

De acuerdo con Better Neighbors LA, 7,316 unidades de vivienda que Airbnb ha retirado del mercado de alquiler equivalen a siete años de construcción de viviendas asequibles en Los Ángeles, y sólo nueve vecindarios de Los Ángeles representan el 73% del dinero que Airbnb gana en toda la región.

Better Neighbors LA es una coalición de anfitriones, inquilinos, activistas de vivienda, trabajadores hoteleros y miembros de la comunidad del sur de California que se enfoca en proteger los empleos y la comunidad, frenando la actividad comercial ilegal en la industria del alquiler a corto plazo.

En el sitio web de la coalición, se menciona que dos requisitos mínimos de la Ordenanza de Vivienda Compartida de la Ciudad de Los Ángeles (CF 14 y 1635-S2) se violan con frecuencia.

Según la ordenanza, solo se puede proporcionar la residencia principal del propietario para alquiler a corto plazo y por un número limitado de días en un año determinado.

En el reporte anual más reciente de Better Neighbors LA en el 2022, se cita un informe de octubre de ese mismo año del profesor David Wachsmuth de la Universidad McGill que examina los impactos económicos de los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Los Ángeles.

Las principales conclusiones del profesor Wachsmuth sobre el mercado inmobiliario a corto plazo de Los Ángeles incluyen:

-Los STR comerciales han eliminado 2,500 viviendas del mercado de alquiler a largo plazo en Los Ángeles.

-Los STR han aumentado el alquiler en un promedio de $810 por año por cada unidad de alquiler en la ciudad desde 2015.

-Los STR son responsables de que más de 5,000 personas adicionales se queden sin hogar cada noche en Los Ángeles.

Además, se subraya que costaría $1.3 mil millones construir suficientes viviendas de apoyo para acomodar a las personas sin hogar, y luego $163 millones cada año para operar las viviendas.

Leonardo Vilchis, miembro y cofundador del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, dice que en los últimos diez años empezaron los problemas con Airbnb en su vecindario de Boyle Heights.

“Los promotores de vivienda están tratando de vaciar ciertos edificios para poder usarlos como Airbnb”, explicó Vilchis. “Lo cual hace que la gente pierda su vivienda y ponga presión para sacar a los inquilinos”.

Agregó que para la gente de su vecindario a veces hay problemas causados por los Airbnbs, como llenar el estacionamiento de la calle y el ruido de fiestas nocturnas que crean problemas en el vecindario que originalmente no existían.

Vilchis también subraya que la vivienda como mercancía tiene que pararse o se tiene que repensar dónde y cómo permitirse.

“Tenemos que buscar maneras de crear vivienda a partir de programas del Estado y esos programas se han estado deshaciendo poco a poco, lo cual aumenta la crisis”.

Agregó que en algunos casos la industria del Airbnb se promovió como una ayuda para la gente que necesitaba un dinero extra, pero se convirtió en un proceso corporativo que realmente no tiene nada que ver con los intereses de pequeños dueños o gente que está tratando de mejorar su situación económica.

Angelina Jiménez, líder de un grupo de La Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario (ACCE), indicó que en su vecindario del Sur de Los Ángeles también están experimentando con la construcción de edificios que se utilizan para el alquiler a corto plazo.

“Ellos tumban árboles, tumban todo para poner su edificio y pavimento, no conservan un área verde y nos está afectando a nosotros como comunidad”, dijo Jiménez. “Yo escogí el lugar de mi vivienda porque vi muchas casas con sus jardines, con sus árboles y me gustó, pero hoy me estoy sintiendo extraña en mi propia área”.

Agregó que es importante que la gente que está pasando por lo mismo debe organizarse y hablar con sus políticos locales para tratar de hacer un cambio.

En un comunicado del miércoles, Airbnb anunció la formación del Consejo de Vivienda de Airbnb, presidido por Stephanie Rawlings-Blake, ex alcaldesa de Baltimore y ex presidenta de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos.

El Consejo se encargará de asesorar a Airbnb sobre políticas, iniciativas y asociaciones innovadoras que apoyen a las comunidades a aumentar la oferta de nuevas viviendas a largo plazo; además de identificar nuevas formas de trabajar con las ciudades en políticas de alquiler a corto plazo.

El objetivo es equilibrar mejor los beneficios de compartir viviendas con las necesidades de las comunidades que enfrentan desafíos de asequibilidad para vivir; mientras informan a Airbnb sobre investigaciones y marcos de políticas de oferta y asequibilidad de vivienda para la gente.

Este anuncio llega después de haber anunciado los beneficios récord en el tercer trimestre para la empresa con ingresos netos de 4.4 mil millones de dólares, o 1.6 mil millones de dólares excluyendo el beneficio único del impuesto sobre la renta de acuerdo con un anuncio publicado en el sitio web de Airbnb en noviembre del 2023.

“Nuestros resultados del tercer trimestre destacan una temporada de viajes récord en Airbnb y nuestro trimestre más rentable hasta la fecha”, dijo el director ejecutivo de Airbnb Brian Chesky

“En los últimos nueve meses hemos añadido casi 1 millón de anuncios en todo el mundo y seguimos viendo crecer la demanda de viajes”.