La verdad sobre las multivitaminas

¿Tomar una al día puede ayudar a que te mantengas saludable? Lo que revelan las nuevas investigaciones.

By Ashley Abramson

Las multivitaminas, en teoría, parecen ser una opción obvia: una pastilla diaria con todas las vitaminas y minerales que aparentemente debes tomar para mantener un buen estado de salud y bienestar en general. Sin embargo, la realidad es un poco más complicada.

El obtener tus vitaminas de una pastilla en lugar de una dieta balanceada puede ser más fácil, pero no es lo ideal, en parte debido a las posibles complicaciones en su absorción, riesgos y las múltiples ventajas que tiene el comer alimentos saludables.

Antes de empezar a tomar (o continuar comprando) un multivitamínico diario, es importante que consideres si realmente lo necesitas y cuáles podrían ser las desventajas.

¿Necesitas un multivitamínico?

La mayoría de las personas no lo necesitan. “Toda la evidencia ha demostrado que tomar multivitaminas, si llevas una dieta saludable y gozas de buena salud en general, realmente no aporta ningún beneficio”, dice Nisha Rughwani, MD, directora médica de Geriatría Ambulatoria y Cuidados Paliativos en el Hospital Mount Sinai Morningside de Nueva York.

Existen algunas excepciones. Personas que no obtienen los suficientes nutrientes a través de su dieta podrían beneficiarse de un multivitamínico, por ejemplo, aquellas que han tenido una cirugía para perder peso, dice Pieter Cohen, MD, internista general de Cambridge Health Alliance y profesor asociado de medicina en Harvard Medical School en Boston.

Lo mismo pasa para las personas que sufren de condiciones que afectan la absorción general de nutrientes, como la enfermedad inflamatoria intestinal, según Kenneth Koncilja, MD, médico en geriatría y medicina interna en la clínica Cleveland. Aquellas personas que simplemente “no consumen una variedad de alimentos nutritivos” también pueden beneficiarse de un multivitamínico, según los Institutos Nacionales de Salud. Un estudio reciente encontró que los adultos mayores que tomaban un multivitamínico habían mostrado una mejoría en su memoria a corto plazo, aunque el impacto fue mínimo, y la investigación fue parcialmente financiada por compañías de suplementos.

Las investigaciones han demostrado durante mucho tiempo que, al menos que se haya diagnosticado una deficiencia de vitaminas, los suplementos vitamínicos en general tienen pocos beneficios. Algunas personas tienen condiciones médicas, dietas o regímenes de medicamentos que pueden causar tales deficiencias. Por ejemplo, los medicamentos de quimioterapia y las medicinas utilizadas para tratar la artritis reumatoide pueden causar una deficiencia de B12. También es común que los adultos mayores, dice Rughwani, tengan deficiencia de vitamina D. Aquellas personas que siguen una dieta vegana o vegetariana pueden necesitar dosis adicionales de hierro, B12 o zinc. Pero en estos casos, indica Koncilja, los profesionales de salud pueden recomendar suplementos individuales en lugar de un multivitamínico.

¿Está bien tomar un multivitamínico?

En general, las multivitaminas se consideran seguras, dice Cohen. Sin embargo, si tomas vitaminas individuales junto con un vitamínico, es posible que sin querer estés consumiendo más de la cantidad diaria recomendada. Esto a veces puede ser dañino, indica Koncilja. Por ejemplo, un exceso de algunas formas de calcio puede causar cálculos renales. Un exceso de magnesio puede causar diarrea, dice Rughwani, mientras que un exceso de hierro puede provocar estreñimiento.

Las multivitaminas, que a veces son más grandes que otras pastillas, también pueden ser difíciles de tragar, especialmente para algunos adultos mayores. “Con los suplementos dietéticos, no hay restricciones en cuanto al tamaño de la pastilla, por lo que podría existir un riesgo de asfixia”, dice Cohen.

Para asegurarte de obtener todos los nutrientes que necesitas, Koncilja recomienda seguir una dieta basada en alimentos de origen vegetal, con muchas frutas y verduras diferentes. “En general, siempre es mejor obtener tus vitaminas y minerales de los alimentos en tu dieta, ya que no corres el riesgo adicional que puede estar asociado con los suplementos”, dice Rughwani.

Si estás considerando tomar un multivitamínico, piensalo “de la misma forma que lo harías con un medicamento”, dice Cohen. Habla primero con tu médico y, si decides tomar uno, elige uno que esté certificado por una entidad independiente y reconocida, como la Farmacopea de los Estados Unidos (USP, por sus siglas en inglés). Esta organización requiere que las vitaminas presentes en una pastilla específica estén disponibles para su absorción dentro de un período de tiempo definido y que los productos contengan las cantidades de vitaminas que se indican en la etiqueta.

Al comenzar cada cita médica, es importante compartir con tu médico todos los medicamentos y suplementos que estás tomando, incluyendo las multivitaminas. “Esto facilitará la conversación sobre lo que deberías y no deberías estar tomando”, dice Koncilja.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de diciembre del 2023 de Consumer Reports On Health.

