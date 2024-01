Apple Vision Pro: cuáles son los servicios de streaming que no podrás utilizar

La anticipada llegada de los nuevos lentes de realidad virtual de Apple, conocidos como Vision Pro, ha generado expectativas significativas entre los entusiastas de la tecnología. Sin embargo, recientemente se ha revelado que dos gigantes del entretenimiento digital, Netflix y YouTube, no contarán con aplicaciones dedicadas para los Vision Pro para este dispositivo, lo que también se extiende a Spotify.

La noticia fue confirmada por Jessica Gibby, portavoz de YouTube, quien informó a The Verge que YouTube no está desarrollando una aplicación nativa para Vision Pro. Además, destacó que la aplicación existente para iPad no será compatible con los auriculares de realidad virtual de $3,499 dólares. En cambio, los usuarios de YouTube podrán acceder a la plataforma a través de Safari en Vision Pro. Esta decisión plantea un cambio significativo en la experiencia de los usuarios, ya que no podrán disfrutar de una aplicación dedicada optimizada para los nuevos lentes de Apple.

Spotify

La situación se complica aún más con la falta de apoyo por parte de Spotify. Según una fuente anónima citada por Bloomberg, Spotify no tiene planes de crear una aplicación específica para Vision Pro y, lo que es más preocupante para los usuarios, no espera permitir que su aplicación para iPad se ejecute en estos dispositivos de realidad virtual. Esto implicaría que los usuarios de Spotify se verían obligados a acceder al servicio a través de un navegador web en Vision Pro, lo cual podría afectar la experiencia de uso.

Gray Munford, portavoz de Spotify, ha indicado que la compañía no puede confirmar este informe y que hasta el momento, Spotify “no ha hecho ningún anuncio sobre los planes para Vision Pro”. Sin embargo, la incertidumbre en torno a la disponibilidad de la aplicación de Spotify para estos lentes agrega un elemento de preocupación para los futuros usuarios del dispositivo.

Falta de aplicaciones

La falta de aplicaciones nativas para Vision Pro se extiende a otras populares de la App Store, según los hallazgos de MacStories. De las 46 aplicaciones más populares, ninguna contará con una aplicación visionOS nativa en el momento del lanzamiento. Aunque algunas aplicaciones seguirán ofreciendo soporte para Vision Pro a través de sus versiones existentes en iPhone e iPad, la ausencia de aplicaciones nativas es una noticia desalentadora para los usuarios que esperaban aprovechar al máximo las capacidades inmersivas de estos nuevos lentes.

A pesar de estos contratiempos, Apple Vision Pro promete ofrecer una experiencia de realidad virtual única con características como películas 3D de Disney Plus y soporte para varias otras aplicaciones de transmisión, incluyendo Amazon Prime Video, Max, Paramount Plus, Pluto TV, Peacock, entre otras. Sin embargo, la ausencia de aplicaciones dedicadas de Netflix y YouTube podría afectar la atractividad del dispositivo para aquellos que planean utilizarlo como su reproductor multimedia inmersivo preferido.

La noticia de que Netflix, YouTube y posiblemente Spotify no contarán con aplicaciones dedicadas para Apple Vision Pro ha generado preocupación entre los futuros usuarios que esperaban una amplia variedad de opciones de entretenimiento optimizadas para estos lentes de realidad virtual. La falta de soporte nativo de algunas de las aplicaciones más populares de la App Store plantea interrogantes sobre la aceptación y utilidad inmediata de este dispositivo en el mercado, especialmente para aquellos dispuestos a invertir $3,499 en una experiencia de realidad virtual premium.

