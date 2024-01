Cristiano Ronaldo bromea sobre su retiro: “Creo que será pronto, dentro de 10 años”

Si algo ha demostrado Cristiano Ronaldo es que todavía puede seguir marcando goles y es precisamente por eso que el astro portugués aún no considera la posibilidad de ponerle punto final a su exitosa carrera a pesar de que en menos de un mes cumplirá 39 años.

Así lo confirmó CR7 recientemente durante la gala de los Globe Soccer Awards, en donde la figura del Al-Nassr de Arabia Saudita bromeó con la posibilidad de su retiro. El luso ve ese momento bastante lejos en el panorama tanto a nivel de clubes como con la Selección de Portugal.

“Con algunas cuestiones que he tenido a nivel personal y profesional me hacen pensar de una manera distinta, por eso siempre intento enfocarme en el presente. Me siento bien, estoy bien y todavía soy capaz de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo y a mi selección”, comentó.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo ha marcado un total de 20 goles en la presente temporada del campeonato árabe en el que marcha en lo más alto de la tabla de artilleros. (AFP via Getty Images)

Hay que recordar que Cristiano Ronaldo viene de terminar el 2023 como el máximo goleador a nivel mundial en el año calendario anotando 54 goles entre todas las competiciones que disputó, una cantidad superior a la que lograron Harry Kane y Kylian Mbappé (52 cada uno) y Erling Haaland (50).

“Así que seguiré, por ahora voy a seguir. ¿Cuándo voy a terminar?, no lo sé para ser honesto, pero será pronto, dentro de 10 años”, bromeó el portugués quien también lanzó un recado a Kylian Mbappé quien todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro una vez que finalice su contrato con el PSG este año.

El delantero estrella del cuadro francés es pretendido por el Real Madrid y varios equipos de la Premier League aunque también desde el PSG tienen la intención de convencerlo de renovar. Además, desde Arabia Saudita ya han mostrado interés en él y para Cristiano Ronaldo la Pro League es un buen destino.

Cristiano Ronaldo dijo presente en la velada de boxeo Day of Reckoning que se llevó a cabo el pasado 23 de diciembre en la capital de Arabia Saudita, Riyadh. (Richard Pelham/Getty Images)

“Para ser honesto creo que la liga saudí no es peor que la liga francesa. En la Ligue 1 tienes dos o tres equipo con buen nivel, en Arabia no, creo que es más competitiva. Pueden decir lo que quiera, es mi opinión. Creo que ahora mismo somos mejores que la liga francesa. Seguimos mejorando”, dijo.

Halagos para el Manchester City y Pep Guardiola

Cristiano Ronaldo también fue cuestionado sobre el rendimiento del Manchester City que la pasada temporada logró el triplete al conquistar la Premier League, la Copa de Inglaterra (FA Cup) y la Champions League, un torneo en el que el luso los ve como favoritos para volver a levantar el trofeo.

“El carácter, la personalidad de los jugadores, su entrenador… Para mí son los mejores. Destacaría la forma en la que afrontan los momentos difíciles. El Manchester City tiene muchas posibilidades de volver a ganar la Champions League. Los favoritos son el City, Real Madrid y Bayern Múnich”, apuntó.

Sigue leyendo:

– La llegada de Lionel Messi a El Salvador para el amistoso que disputará con el Inter Miami ante el combinado centroamericano causó furor entre los aficionados (Video)

– Polémica en los premios The Best: Lionel Messi y Erling Haaland terminaron con la misma cantidad de puntos pero el trofeo se lo llevó el argentino

– ¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Pusieron a elegir a joya argentina Alejandro Garnacho del Manchester United