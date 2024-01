¿Messi o Cristiano? Pusieron a elegir a joya argentina Alejandro Garnacho del Manchester United

Alejandro Garnacho, la nueva joya, figura del fútbol internacional y miembro de la selección de Argentina y del Manchester United de la Premier League, compartió una transmisión en vivo con el famoso streamer e influencer IShowSpeed o Speed como se le conoce en donde el mismo volvió a polemizar sobre el astro albiceleste Lionel Messi.

Speed cuestionó a Garchano sobre temas de fútbol, pero en donde fue mucho más tajante y puso presión al joven jugador nacido en España, pero con madre argentina, fue cuando lo hizo elegir entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, este último el jugador favorito del influencer estadounidense.

Ante la pregunta de quién era el mejor para el futbolista del Manchester United y la selección argentina, el delantero no tuvo dudas en dejar bien clara su elección.

Speed le preguntó a Garnacho quién era mejor, Messi o CR7. Su respuesta fue “ambos son geniales”. El influencer no se conformó con esta respuesta e hizo gestos de manera incrédula y fue entonces cuando Alejandro tomó la palabra de manera inmediata y le preguntó: “¿por qué no te gusta Messi? ¿Qué pasó con él?”. Fue entonces cuando el influencer se remontó al pasado y contó: “En 2018 conocí a Messi. Le pedí una foto y me dijo que ‘no, no me gustas’”.

Desde ese momento, se puede presumir que Speed decidió tomar lugar al 100% a favor de Cristiano Ronaldo, pero también argumentó que admirada mucho el físico que tiene el delantero portugués a su edad, y lo consideraba un ejemplo a seguir; el próximo 5 de febrero Cristiano cumplirá 30 años y desde enero de 2023 es miembro de la plantilla del Al Nassr de Arabia Saudita y en el mismo año se convirtió en el máximo goleador de todo el mundo en el 2023.

Más tarde, Garnacho, que finalmente comprendió la razón por la cual el influencer no gustaba del jugador nacido en Rosario y que hoy en día hace vida en el Inter Miami de la Major League Soccer, le dio a entender a Speed que simplemente no le gustaba como jugaba Messi, a lo que el estadounidense respondió de forma firme ‘no’ en par de ocasiones.

Speed de inmediato respondió que lo que no le gusta de Messi en cuanto al juego es lo que él considera es la inestabilidad del argentino en sus partidos: “Es 50/50. A veces juega bien a veces no es así. Por eso no pudo poner todos mis huevos en una sola canasta. Yo creo que Ronaldo es un mejor jugador”.

Garnacho tiene propiedad para opinar del debate entre Messi y Cristiano Ronaldo ya que jugó con ambos; con Ronaldo compartió en lo que fue su más reciente etapa con el Manchester United, mientras que con Messi tuvo chance de ser compañero de entrenamientos y algunos minutos con el seleccionado argentino, donde estuvo en acción en tres partidos en la mayor y debutó en la gira que se realizó por Asia a mediados de 2023.

Con el Manchester United Garnacho ha participado en un total de 64 partidos, 10 goles y repartió 7 asistencias en total.

El influencer cuenta con un total de con 23.2 millones de seguidores en su cuenta de Tik Tok y en su canal de YouTube posee más de ocho millones de suscriptores. Speed es bastante reconocido por su fanatismo por el fútbol y cada vez que ha tenido la oportunidad de hablar sobre Messi o Cristiano Ronaldo, la polémica es parte del libreto.

Recientemente demostró su descontento por el octavo Balón de Oro conseguido por el hombre de Rosario. Speed asistió a dicha velada y tuvo un encuentro con el arquero de la selección argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez al que elogió por su actuación en la Copa Mundial Qatar 2022 y tuvieron la conversación sobre quién era mejor, Messi o Cristiano, a lo que el ‘Dibu’ respondió que ‘No hay chances’ de que el portugués sea mejor que el argentino.

