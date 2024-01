Hispanos serían considerados como “terroristas”, según ley de republicano en Oklahoma

El representante estatal republicano en Oklahoma, JJ Humphrey, propuso un proyecto de ley que establece considerar como “terrorista” a cualquier persona de ascendencia hispana.

El proyecto de ley H.B.3133 propone modificar la Sección 1268.9 del Título 21, donde describe a quien se considera como “terrorista” o posible autor de algún otro delito.

“[Si la persona] es de ascendencia hispana y vive dentro del estado de Oklahoma“, dice el proyecto de ley.

La reforma también incluye a miembros de alguna “pandilla callejera criminal” o la persona ha sido condenada por algún delito.

Humphrey ya enfrenta críticas por considerar a cualquier hispano como criminal o terrorista bajo una ley con la que pretende reducir el crimen, incluido el tráfico de drogas.

El senador demócrata estatal Michael Brooks, vicepresidente del grupo minoritario del Senado, criticó la iniciativa del republicano.

“Que la ley trate a las personas de manera diferente, según su raza u origen étnico, sólo crea mayores divisiones. El proyecto de ley tiene errores fatales y no sé si hay alguna manera de poder cambiarlo”, expresó.

Ante las críticas que recibió incluso en redes sociales, Humphrey se disculpó, pero en un intento de enmendar su proyecto dijo que buscaría cambiar la palabra “hispanos” por “indocumentados”, como si ser un inmigrante sin papeles implicara ser un delincuente de delitos considerados de alto impacto.

“Ofrezco disculpas por usar la palabra hispano, pero no me equivoqué. Nuevamente, estos son hispanos. La realidad es que son hispanos. No hay nada de qué avergonzarse”, afirmó. “Volveré a cambiar ese lenguaje para decir indocumentado, que está aquí ilegalmente, algo así”.

Luego incluso fue directo al señalar que su ley tenía como objetivo a pandillas de “cárteles mexicanos”.

“La gente está dando gran importancia al hecho de que usé la palabra hispano, probablemente la usé cuando escribí esto originalmente, porque estamos hablando principalmente de pandillas hispanas, dos de ellos de los cárteles mexicanos”, justificó el republicano.

El proyecto apenas entró a su primera etapa de revisión, pero si es controlada por una legistura controlada por los republicanos, entonces entraría en vigor el 1 de noviembre.