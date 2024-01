Preocupa violencia e inseguridad contra negocios en Los Ángeles

Arturo Aguilar, dueño de la panadería, mercado y restaurante El Valle Oaxaqueño se siente tranquilo porque sus empleados no fueron lastimados durante el robo a mano armada que cometieron cinco ladrones, pero critica la violencia e inseguridad para los pequeños negocios.

“Es preocupante lo que está sucediendo por toda la ciudad”, dijo Aguilar. “Ni siquiera imagino el miedo de mis empelados cuando los ladrones entraron al negocio”.

El lunes, alrededor de las 3:00 a.m., los amantes de lo ajeno rompieron una puerta de vidrio anexa a la panadería ubicada en el 1600 de la avenida Vermont y la intersección con el bulevar Venice, en el área de Pico-Union.

Arturo Aguilar ha reforzado la seguridad de su negocio en el área de Pico-Union. /Jorge Luis Macías. Crédito: Impremedia

Tres empleados que trabajan el turno de la noche fueron sorprendidos por los encapuchados vestidos de negro.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron a un empleado que corrió y se encerró en un baño. Otro fue amagado por un ladrón que portaba una herramienta de construcción.

“Mi preocupación más grande siempre fue la integridad de los muchachos”, expresó Aguilar, oriundo de San Juan Teitipac, en el Valle de Tlacolula, Oaxaca. “Afortunadamente llegó la policía y los muchachos están bien. No los golpearon”.

Los ladrones se fueron prácticamente con las manos vacías. Buscaban una caja fuerte que no existe en el negocio, donde tampoco se guarda dinero en efectivo, por seguridad.

De hecho, Aguilar, de 61 años, mostró a La Opinión que, a la entrada de un baño los ladrones abrieron una tapa donde se encuentran los interruptores de la luz. Creyeron que allí estaba una caja de seguridad.

“Venían por dinero, pero no se llevaron dinero porque no lo tenemos”, añadió. “Lo que sí hubo fueron daños por $2,000. No es posible que vengan y solamente causen destrucción”.

¿Se imagina si hubieran destrozado refrigerados o vitrinas? Todo esto es frustrante”, dijo Álvarez, quien abrió su negocio desde 1999.

Buscarán ayuda con políticos y LAPD

El inmigrante oaxaqueño mencionó que, desde aquel año, poco a poco fue construyendo El Valle Oaxaqueño, hasta que pudo comprar el terreno donde se ubica el restaurante, mercado y panadería.

En vista de que 99 trabajadores dependen del negocio, Arturo Aguilar decidió reforzar la seguridad y ya contrató a un guardia.

Sin embargo, adelanto que se dedicará al activismo próximamente con los demás negocios del área y buscará que la concejal del Distrito 1, Eunisses Hernández, les brinde ayuda y respaldo de la policía para tener mayor vigilancia.

Arturo Aguilar y los panaderos de El Valle Oaxaqueño.

“Muchos de nosotros, con constancia y disciplina hemos avanzado en la vida; hemos vencido obstáculos para salir adelante, pero aquellos que no tienen oficio ni beneficio se están aprovechando de las leyes que no castigan fuerte los robos menores de $950”.

Dijo que a las autoridades del orden pediría que exijan mayor presupuesto para que realicen un mejor trabajo y refuercen la fuerza policía y protejan con mayor eficacia a la ciudadanía.

“Mientras que no se les dé un buen presupuesto ellos no podrán hacer más”, manifestó. “Ya ve, no se puede salir ni caminar de noche porque lo van a asaltar a uno”.

El negocio de Arturo Aguilar se encuentra en la División Olympic del Departamento de Policía de Los Ángeles, una zona que incluye Koreatown, Westlake, Pico Union y otras áreas. Allí, entre 2 y el 30 de diciembre de 2023, los robos habían descendido, de 43 a 34, es decir, un 20.9%.

Sin embargo, los asaltados agravados aumentaron de 71 a 77, para un 8.5% más.

Hasta ahora no han sido dados a conocer las estadísticas del 30 de diciembre a la fecha.

La serie de robos más recientes incluye los almacenes de Kohl’s en la ciudad de La Verne, en el Valle de San Gabriel.

“Está muy mal todo lo que está sucediendo”, comentó Hernán Hernández, un cliente de El Valle Oaxaqueño. “El trabajo para muchos ya es peligroso, a causa de los rateros”.

Estadísticas de robo en comercios minoristas (hurto en tiendas) reflejaron en 2022 un total $112,100 millones de dólares por robo en comercios minoristas.

Las proyecciones de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) indican que el hurto en tiendas podría costar a los minoristas más de 140 mil millones de dólares en 2025,ya que crecieron un 19.4% año tras año.

Atrapan a cuatro ladrones en Claremont

La tarde-noche del lunes un grupo de ladrones en Claremont se robaron más de $3,000 en ropa.

La policía localizó y detuvo el vehículo de los sospechosos, a menos de ocho millas de distancia, al sureste de la autopista 210, en la ciudad de Claremont.

“Los sospechosos robaron una gran cantidad de prendas de vestir de la tienda y huyeron en un vehículo que los esperaba”, dio a conocer la policía. “Los oficiales de Claremont localizaron el vehículo sospechoso y se realizó una parada policial”.

Uno de los sospechosos que viajaba en el vehículo huyó a pie, luego fue capturado. Los tres sospechosos restantes en el vehículo fueron arrestados de inmediato.

Durante la investigación, la policía determinó que los sospechosos eran parte de un grupo organizado de robo minorista y acababan de robar aproximadamente 50 prendas de vestir “Nike” de Kohls en La Verne, valoradas en aproximadamente $3,300.

Los cuatro sospechosos, todos de Moreno Valley, fueron acusados ​​de robo, posesión de propiedad robada, conspiración y resistencia o demora a un oficial de policía.

Cargos criminales contra delincuentes

El miércoles, el fiscal general de California, Rob Bonta, dio a conocer la presentación de cargos criminales en contra de tres sospechosos de ser partícipes de una red de delincuencia organizada contra negocios minoristas en el Área de la Bahía.

Según documentos judiciales, uno de los acusados responde al nombre de Quinn Jamary Edwards. Los nombres de los otros dos presuntos ladrones no fueron revelados.

Desde el 8 de septiembre de 2023 hasta el 14 de noviembre de ese mismo año, los delincuentes cometieron 25 robos comerciales en tabaquerías, licorerías y tiendas minoristas de lujo, que resultaron en pérdidas aproximadas a los $650,000 para las tiendas.

A través de la investigación del Grupo de Trabajo de Calles Seguras del FBI de la ciudad de Contra Costa, del Departamento de Policía de Concord y el Departamento de Policía de Walnut Creek determinaron que el mismo grupo cometió estos actos de vandalismo, robos, y la comisión de delitos graves.

El Departamento de Justicia de California (DOJ) presentó múltiples cargos por delitos graves, incluidos hurto mayor y robo en segundo grado contra los sospechosos.

“El robo minorista organizado perjudica a las empresas, los minoristas y los consumidores, y pone al público en riesgo”, dijo el fiscal general Rob Bonta. “Quiero agradecer a nuestros socios locales encargados de hacer cumplir la ley por su trabajo para detener a los sospechosos en este caso. El Departamento de Justicia de California y sus socios continuarán luchando para mantener a nuestras comunidades, empresas y consumidores a salvo del robo en tiendas minoristas y otros delitos”.

Jamie Knox, jefe de policía de Walnut Creek, dijo que los detectives trabajaron diligente y exhaustivamente en la investigación.

Los sospechosos robaron los negocios rompiendo puertas y portones de seguridad en medio de la noche mientras vestían ropa oscura, máscaras, capuchas y guantes. Llenaban bolsas de basura con cartones de cigarrillos, alcohol y dinero en efectivo. En dos casos, los sospechosos robaron cajeros automáticos, uno de una gasolinera Chevron abierta y el otro de una tabaquería cerrada.

La policía irrumpió en casi todos los robos, pero los sospechosos huían en los vehículos que los esperaban y eludieron con éxito a las autoridades. En dos ocasiones, los vehículos sospechosos chocaron con patrulleros, mientras se daban a la fuga. Un oficial resultó herido.

Los tres arrestados fueron procesados en el Tribunal Superior del Condado de Contra Costa y enfrentan cargos de robo minorista organizado, robo en segundo grado, hurto mayor, vandalismo y otros cargos.