Randy Arozarena apoya a Isaac Paredes y a los Naranjeros previo a la final del béisbol mexicano

Randy Arozarena tiene un claro favorito en la final de la temporada 2023-2024 de Liga Mexicana del Pacífico que se disputará a partir de este fin de semana entre los Venados de Mazatlán y los Naranjeros de Hermosillo.

El grandeliga mexicano de los Tampa Bay Rays publicó un mensaje en su perfil personal de la red social Facebook en donde mostró su apoyo a su compañero de equipo en Las Mayores, Isaac Parades quien estará disputando la final del torneo mexicano con la novena de Hermosillo.

Antes de su llegada a las Grandes Ligas en la temporada 2016 de la mano de los St. Louis Cardinals, Randy Arozarena tuvo un paso por el béisbol mexicano con los Toros de Tijuana así como también con los Mayos de Navojoa, donde comenzó a ganarse el cariño de la afición mexicana.

Los mexicanos Randy Arozarena e Isaac Paredes viene de tener una buena temporada de las Grandes Ligas en el 2023 con la novena de los Tampa Bay Rays. (Julio Aguilar/Getty Images)

“Mucho éxito a todos los que siguen en la pelea por el título de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico pero en especial a mi paisita, mi rumy, mi rival en el tenis de mesa pero por sobre todo un gran amigo, Isaac Paredes y todo el equipo y staff de Naranjeros de Hermosillo donde tengo muchos buenos amigos, esto es un ejemplo de alguien que ama su ciudad y la camiseta”, escribió en su perfil de Facebook.

“Este año no se me pudo dar a mi jugar en la liga de México aunque pusimos todo de nuestra parte pero no me tocó. Ya será para la próxima, pero paisita, mete mano y tráete ese título que tanto sueñas con tu gente y la Serie del Caribe en Miami, ufff… Se pondrá bueno esto mi gente”, agregó el jardinero mexicano de origen cubano.

Hay que recordar que Randy Arozarena e Isaac Paredes además de ser compañeros de equipo en Tampa Bay también compartieron en la Selección de México que disputó el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2023 en donde la novena azteca logró una histórica actuación al terminar por primera vez en el tercer puesto tras caer en las semifinales ante Japón (6-5).

El jardinero mexicano Randy Arozarena recientemente firmó una extensión de contrato con los Tampa Bay Rays por una temporada más evitando así el arbitraje salarial. (Julio Aguilar/Getty Images)

Fanáticos de los Naranjeros le responden a Arozarena

El mensaje publicado por Randy Arozarena dejando ver su apoyo a Isaac Paredes y a los Naranjeros de Hermosillo de cara a la final del béisbol mexicano que arranca este sábado (en una serie al mejor de siete encuentros) tuvo una buena respuesta de parte de los aficionados del equipo que mostraron su deseo de contar con el jardinero mexicano en un futuro.

“Con el favor de Dios la próxima temporada te esperamos”, escribió un fanático de los Naranjeros debajo de la publicación del grandeliga de Tampa Bay. “Gracias por ponerte la camiseta de México, Randy y que orgullo que tengas una amistad con el de la H, porque de la H soy, naranja es mi color”, publicó otro aficionado de la novena de Hermosillo.

