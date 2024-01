Cannabis y opioides: cuál es la relación entre ambas según un estudio

En un revolucionario estudio publicado hoy en The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, se cuestiona la creencia común de que el cannabis puede ser un tratamiento eficaz para la adicción a los opioides. Contrario a algunas expectativas, los expertos han descubierto que el cannabis no tiene ningún efecto significativo en el uso de opioides por parte de personas con trastorno por consumo de opioides.

Los hallazgos tienen implicaciones sustanciales para los programas de tratamiento en Estados Unidos, donde algunos aún exigen la abstención de cannabis como condición para calificar para tratamientos que podrían salvar vidas.

Esta política se basa en la idea de que el consumo de cannabis podría aumentar la probabilidad de consumir opioides con fines no médicos. Sin embargo, el nuevo estudio desafía tanto esta perspectiva como la creencia popular de que el cannabis puede ayudar a las personas a dejar de consumir opioides.

La crisis de trastorno por consumo de opioides en Estados Unidos es alarmante, con alrededor de 120 personas muriendo diariamente por sobredosis relacionadas con opioides. El costo económico de este problema supera el billón de dólares al año. A medida que el cannabis se ha vuelto más aceptado, especialmente entre aquellos con trastorno por consumo de opioides, su uso medicinal está legalmente reconocido en treinta y siete estados y en Washington DC.

El estudio, liderado por el investigador Gabriel Costa de la Universidad de Ribeirão Preto en Brasil, desafía las percepciones sobre la relación entre el consumo de cannabis y el uso de opioides con fines no médicos.

A través de una revisión sistemática y un metanálisis de diez estudios longitudinales que involucraron a 8,367 personas en tratamiento para trastorno por consumo de opioides, se llegó a la conclusión de que no hay un vínculo significativo entre el consumo de cannabis y las tasas de uso de opioides con fines no médicos.

Costa enfatiza la importancia de comprender cómo interactúan el cannabis y los opioides para equipar a los profesionales de la salud en la provisión de tratamientos basados en evidencia. El Dr. Joao P. De Aquino, tutor de Costa y especialista en trastornos por consumo de sustancias, sugiere que imponer la abstinencia de cannabis como condición para el tratamiento de trastorno por consumo de opioides puede ser ineficaz. Destaca la necesidad de enfoques de tratamiento individualizados que consideren las circunstancias de cada paciente, incluida la evaluación del consumo de cannabis y el manejo del dolor.

El estudio también resalta la falta de estudios experimentales sobre la capacidad del cannabis para aliviar los síntomas del trastorno por consumo de opioides. Se enfatiza la importancia de realizar ensayos aleatorios controlados con placebo para evaluar exhaustivamente la seguridad y eficacia del cannabis en este contexto.

Si bien este estudio desafía las percepciones existentes, se reconoce que existen limitaciones, como la falta de coherencia en la forma en que se realizaron los estudios y las variaciones en la medición del consumo de cannabis y opioides.

A pesar de estas limitaciones, los resultados sugieren que es crucial reconsiderar las políticas que imponen la abstinencia de cannabis en programas de tratamiento de trastorno por consumo de opioides en Estados Unidos.

