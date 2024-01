Mujer afirma que un famoso medicamento para perder peso le causó una grave lesión intestinal

En un giro escalofriante, numerosas personas han presentado acciones legales contra Novo Nordisk, el fabricante de los medicamentos para la diabetes Ozempic y Wegovy, alegando que no fueron debidamente informadas sobre los graves efectos secundarios que ahora los afectan de por vida. Una mujer no identificada, entre los demandantes, ha recibido una impactante advertencia médica: experimentará dolores persistentes de por vida y ya no tendrá evacuaciones intestinales sólidas.

La mujer, cuya identidad permanece en el anonimato, fue hospitalizada con una “lesión intestinal potencialmente mortal” en enero de 2023, pocos meses después de comenzar el tratamiento con Ozempic en octubre de 2022. Según sus afirmaciones, los médicos le comunicaron que nunca volverá a tener deposiciones sólidas, dejándola con consecuencias devastadoras para el resto de su vida.

Todos los demandantes sostienen que los medicamentos, inicialmente diseñados para tratar la diabetes tipo 2, les causaron gastroparesia, una rara condición que afecta el movimiento espontáneo de los músculos del estómago. Aunque lograron sobrevivir a estos episodios médicos aterradores, los médicos les informaron que sufrirán dolores crónicos de por vida como resultado de estos efectos secundarios.

Tanto Ozempic como Wegovy fueron concebidos originalmente para tratar la diabetes tipo 2 antes de que los médicos comenzaran a recetarlos para perder peso. Ambos medicamentos se administran mediante inyecciones semanales en el estómago, el muslo o el brazo, conteniendo semaglutidas que ayudan al páncreas a liberar insulina en respuesta a niveles elevados de azúcar en sangre.

La Dra. Katherine H. Saunders, médica de la ciudad de Nueva York, explicó previamente al New York Post que la semaglutida se produce durante las comidas y envía señales al cerebro indicando que el cuerpo está lleno. Este mecanismo ayuda a las personas a experimentar menos hambre, sentirse satisfechas más rápido y durante períodos más prolongados, pero, según los afectados, no sin consecuencias drásticas.

Aunque miles de personas han perdido peso gracias a estos medicamentos, surge una demanda separada que detalla una experiencia aún más alarmante. Un usuario de Wegovy presuntamente pasó una semana sin defecar, siendo llevado de urgencia al hospital donde los médicos le diagnosticaron gastroparesia, una condición que, según los expertos, puede tener graves implicaciones para la salud a largo plazo.

Estas demandas plantean serias preguntas sobre la información proporcionada por Novo Nordisk a médicos y pacientes sobre los riesgos asociados con el uso de estos medicamentos. Los demandantes alegan que no se les informó adecuadamente sobre los posibles efectos secundarios, lo que resultó en lesiones duraderas y en la alteración significativa de sus vidas.

Novo Nordisk aún no ha respondido oficialmente a estas acusaciones, pero se espera que el caso se convierta en un foco de atención tanto para la comunidad médica como para los pacientes que utilizan estos medicamentos. Las autoridades reguladoras también podrían examinar de cerca la seguridad y la información proporcionada sobre Ozempic y Wegovy, dado el impacto aparentemente severo de los efectos secundarios reportados.

