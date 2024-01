Cómo configurar rápidamente un generador de forma segura

4 pasos para garantizar el funcionamiento seguro de tu generador portátil

Nuestros evaluadores te aconsejan que prestes mucha atención a las pautas de seguridad cuando configuras un generador, especialmente si es nuevo o no se ha utilizado por un tiempo.

By Tobie Stanger, Allen St. John

La norma básica al conectar un generador portátil es simple: no tomes atajos. Pueden ser peligrosos y en ocasiones incluso letales.

Es posible que quizás necesites volver a poner en funcionamiento tu estufa o calefactor, por ejemplo, pero nunca intentes alimentar la energía del generador directamente al sistema eléctrico de tu hogar sin un interruptor de transferencia o un dispositivo de bloqueo instalado correctamente en el panel de interruptores.

“Lo último que deberías hacer es intentar conectar tu generador al panel de interruptores por ti mismo, especialmente en el último minuto y con prisa”, aconseja Misha Kollontai, el ingeniero que dirige las pruebas de generador de CR.

Es más, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC, por sus siglas en inglés) advierte a los consumidores que no compren, usen ni revendan los novedosos cables de extensión macho a macho comercializados en Amazon y otros sitios web como una forma de conectar un generador portátil directamente al sistema eléctrico de una casa. Estos cordones, también llamados “cordones suicidas” o “cordones viudos”, son extremadamente peligrosos.

Entre los riesgos que puedes encontrar en ellos están que una vez que conectas un extremo del cable a una fuente de alimentación, el extremo opuesto suministra electricidad viva que puede provocar una descarga eléctrica o electrocutarte, advierte la CPSC. Adicionalmente, la “retroalimentación” que introducen estos cables puede eludir las características de seguridad del sistema eléctrico de tu hogar y provocar un incendio, además de representar un riesgo de electrocución para los trabajadores de servicios públicos que reparan líneas eléctricas municipales fuera de tu casa.

Sigue nuestras 4 recomendaciones a continuación para dar electricidad tu vivienda de manera rápida y segura hasta que se restablezca el servicio público.

1. Encuentra un lugar seguro

Los generadores portátiles que funcionan con gasolina producen monóxido de carbono y, si se usan en interiores o demasiado cerca de tu casa, ese escape de CO (monóxido de carbono) inodoro e incoloro puede matar a un ser humano o un animal en cuestión de minutos.

El único lugar seguro para operar un generador es al aire libre, a un mínimo de 20 pies de tu hogar. Orienta el escape del motor lejos de ventanas, puertas, unidades de aire acondicionado u otras estructuras. No asumas que abrir puertas y ventanas hace que sea seguro colocar el generador más cerca de tu vivienda. Esa no es suficiente ventilación para protegerte, afirma la CPSC.

Las entradas a la casa, los patios de piedra y las zonas niveladas de césped son buenos lugares para colocarlo. Y si está lloviendo o nevando, deberás proteger el generador con una carpa o una cubierta específica. Puedes encontrar estas cubiertas para cada modelo en línea, pero también la puedes comprar en un centro para el hogar.

No coloques tu generador en los siguientes espacios:

• El garaje, aunque dejes la puerta abierta. Abrir puertas o ventanas no proporcionará suficiente ventilación para evitar la acumulación de niveles letales de CO.

• Un porche exterior o cochera. La CPSC dice que todavía está demasiado cerca de tu casa.

• Ático

• Sótano

• Entrepiso

• Cobertizo o cualquier otro edificio al que pueda entrar una persona o animal.

Consulta el informe de la CPSC para conocer otros consejos de seguridad posteriores a una emergencia.

2. Determina qué puedes conectar

Sin un interruptor de transferencia, solo puedes utilizar los enchufes integrados de un generador portátil, conectados con cables de extensión para seleccionar electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Eso significa que no podrás alimentar aparatos cableados como una caldera, un aire acondicionado central o una bomba de pozo. Para eso, necesitarás un interruptor de transferencia.

Para asegurarte de que tu generador pueda encender los electrodomésticos que deseas alimentar, consulta el generador interactivo de Consumer Reports.

3. Utiliza los cables de extensión correctamente

Los cables de extensión pueden representar peligros, especialmente si se usan al aire libre o para transportar la carga de electrodomésticos de alta potencia. Para una máxima seguridad, consulta el manual del propietario de cada aparato que necesites encender para comprobar qué calibre o grosor de cable recomienda. Asegúrate de que los cables estén clasificados para uso en interiores y exteriores. Verifica las etiquetas de los cables para conocer la potencia máxima que pueden transportar de manera segura. Luego, asegúrate de que esas clasificaciones coincidan con las clasificaciones de los electrodomésticos que planeas alimentar.

Usa cables de extensión más gruesos para los electrodomésticos que consumen más corriente, como un refrigerador o una bomba de sumidero, dice Kollontai. Los cables de extensión más gruesos, es decir, cables con números de calibre más bajos, pueden soportar más corriente. Dedica los cables de mayor calibre (más delgados) a dispositivos que necesiten menos corriente.

Para electrodomésticos grandes, utiliza un cable de extensión y un tomacorriente de generador, recomienda Kollontai. Para electrodomésticos y aparatos electrónicos más pequeños, como la luz junto a la cama y el cargador de tu teléfono celular o computadora, puedes usar una regleta conectada mediante un cable de extensión a la toma del generador. También tienes la opción de conectar cables de extensión en serie para obtener la longitud que necesitas, pero asegúrate de que sean del mismo calibre. “Si juntas dos cables de diferentes calibres, obtendrás una capacidad inferior”, añade Kollontai.

Ten en cuenta que cuanto más te alejes de la fuente de alimentación, menor será el voltaje de los elementos que deseas alimentar. A pesar de ello, nunca coloques el generador más cerca de la casa de lo que recomienda CR a 20 pies. “Tu generador es tan bueno como la cantidad de cosas que pueda conectar de forma segura”, expone Kollontai.

No pases los cables de extensión debajo de las alfombras ni permitas que queden atrapados en ventanas o puertas. Emplea un tope de goma para evitar que las puertas se cierren por completo y se doblen los cables.

4. Cuida el combustible

Los generadores portátiles funcionan con gasolina y la mayoría puede contener un máximo de unos 8 galones. Dependiendo de la carga de energía que consumas, esto puede durar solo unas horas. Abastécete de gasolina y almacénala en contenedores aprobados por ANSI (American National Standards Institute o Instituto Americano de Estándares Nacionales), que tienen mecanismos especiales de alivio de presión. Mezcla el gas con estabilizador de combustible y guárdalo fuera de la casa.

Y no llenes un generador mientras esté funcionando. “Si se derrama gasolina por accidente sobre el silenciador caliente del generador, podría encenderse”, comparte Jeff Sargent, especialista principal de la National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) en Quincy, Massachusetts.

Si vas a comprar un nuevo generador portátil, considera un modelo que pueda adaptarse para funcionar continuamente con propano o gas natural. Necesitarás un kit de conversión y quizás la ayuda de un profesional para instalarlo. Pero la próxima vez que lo necesites, cualquiera de los combustibles te proporcionará una fuente de energía más continua que unos pocos galones de gasolina.

Nuevas características de seguridad del generador portátil



Cada año, alrededor de 85 personas mueren por intoxicación de CO mientras utilizan generadores portátiles, dice la CPSC. Entre 2011 y 2021, murieron al menos 770 personas en Estados Unidos. La agencia asegura que esas cifras probablemente sean mucho mayores porque todavía está recopilando datos de 2020 y 2021.

Para reducir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, algunos generadores nuevos cuentan con un sensor incorporado que activa un apagado automático si el CO se acumula a niveles peligrosos en un espacio cerrado, y otros también tienen motores que ya emiten menos CO en un primer lugar. Los datos de pruebas recientes de CR muestran que estas características de seguridad probablemente salven vidas.

Consumer Reports ahora solo recomienda generadores portátiles que pasen nuestra prueba de tecnología de seguridad de CO. La puntuación individual de tecnología de seguridad de CO en nuestras calificaciones refleja nuestra evaluación de la respuesta del generador al CO en el aire a su alrededor, así como la cantidad de CO que emite. Esas calificaciones van de Buena a Excelente; Los generadores sin monitor se califican como deficientes.

Pero nuestros hallazgos también revelan brechas potencialmente mortales que el apagado automático no aborda, lo que resalta por qué es fundamental que los consumidores sigan las pautas de seguridad proporcionadas anteriormente sobre la ubicación del generador.

