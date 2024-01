Donald Trump prácticamente desecha la posibilidad de que Nikki Haley lo acompañe como vicepresidenta

Con el objetivo de poner fin a las especulaciones, Donald Trump, aspirante a la candidatura republicana, echó por la borda la opción de contemplar a su adversaria Nikki Haley como posible vicepresidenta, esto en caso de ganar las elecciones.

Durante su participación en un mitin llevado a cabo en Concord, New Hampshire, el neoyorquino de 77 años demeritó la capacidad de la única mujer que participa en el proceso para definir al abanderado del partido conservador.

“Ella está bien, pero no es madera presidencial. Y cuando digo eso, probablemente significa que no será elegida vicepresidenta“, expresó.

Con la experiencia de haber lidiado no sólo con los problemas del país, sino con asuntos de geopolítica, Trump advierte que Nimrata Nikki Randhawa Haley carece de la habilidad necesaria para codearse con los líderes de otras potencias.

“La conozco muy bien. No es lo suficientemente dura. No es lo suficientemente inteligente. Y no fue lo suficientemente respetada. No puede hacer este trabajo.

Ella no podrá tratar con el presidente Xi. No podrá tratar con Putin“, indicó.

Nimrata Nikki Randhawa Haley se juega sus mejores cartas en las primarias de New Hampshire. (Crédito: Joseph Prezioso / AFP vía Getty Images)

En respuesta, la política de 52 años, a quien en su momento Donald apoyó para que cristalizara su sueño de convertirse en la primera mujer en gobernar a Carolina del Sur, rechazó cualquier opción de verla como segunda en la Casa Blanca.

“No quiero ser vicepresidenta de nadie. Eso está fuera de la mesa. Siempre he dicho eso. Ese es un juego que ellos juegan y yo no voy a jugar. No quiero ser vicepresidenta”, subrayó.

Y para demeritar el hecho de que Donald Trump se impuso en el caucus de Iowa, Haley se excusó de terminar en el tercer lugar en la baja participación de los republicanos.

“Miren a Iowa. El presidente Trump ganó un estado de tres millones de personas con 56,000 votos. Tuvimos una participación muy baja en Iowa. Vamos a tener una participación realmente buena en New Hampshire“, señaló.

Sin embargo, la mayoría de las encuestas proyectan que en el Granite State la victoria también será para el magnate neoyorquino, lo cual implicaría un duro revés a las aspiraciones de la dama empeñada en señalar que Estados Unidos nunca ha sido un país racista.

Sigue leyendo:

* Nikki Haley tacha a Donald Trump por mentir acerca de New Hampshire

* Nikki Haley se tomó una breve pausa para hacerle frente a la hospitalización de su padre

* Trump recurre al nombre de pila de Nikki Haley para evidenciar su falta de arraigo por EE. UU.