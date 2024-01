“Hay jugadores tristes en Arabia ” ex jugador del Manchester City y compañero de Cristiano Ronaldo

La llegada del futbolista español Aymeric Laporte al fútbol de Arabia Saudita, específicamente al equipo de Al Nassr, sigue siendo uno de los fichajes más virales en los últimos tiempos; posee más de 20 partidos disputados en la Saudí Pro League, en donde ha podido conseguir anotar dos golpes y repartir una asistencia.

Laporte llegó a un país muy distinto a España e Inglaterra, una nueva cultura del fútbol y un entorno muy diferente a los que ya acostumbraba en Europa.

En una entrevista reciente con el periódico español As, el defensor central se confesó sobre lo que ha sido hasta el momento su experiencia en el fútbol del Oriente Medio.

Cambios significativos dentro y fuera de cancha

“Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final es todo adaptación”, expresó el defensa español, quien acumula 26 participaciones con la Roja. Sin embargo, reconoció que no han tenido muchas facilidades en su nuevo destino: “De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno; cada día lo estamos trabajando, negociando por así decirlo, y a ver si se mejora un poquito porque esto es algo nuevo para ellos también, tener jugadores europeos que tienen ya una trayectoria larga.”

Su estadía en Arabia Saudita le ha mostrado una cultura que afronta las situaciones de forma distinta:

“La vida para ellos… se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo…” pese a esto, Laporte observó que mientras en algunos aspectos la experiencia es retadora, en otros hay compensaciones.

La adaptación al fútbol saudí implica más que enfrentarse a estilos de juego diferentes; se trata de un cambio bastante notorio y radical a la hora de cuidar a los jugadores. “Sí, pero no suficientemente para mi gusto. Es decir, que en Europa te pagan un buen sueldo, pero te cuidan bastante más”, afirmó el jugador de 29 años.

🇸🇦 Aymeric Laporte, sobre su presente en Arabia Saudita: "Nos cuidan pero no lo suficiente para mi gusto. En Europa te cuidan bastante más. ¿En qué se nota la diferencia? En todos los sentidos.



Se toman todo a la ligera, el ultimátum que les puedas dar no les importa, van a su… pic.twitter.com/PuPMaGhJnk — Samuel Vargas (@SVargasOK) January 20, 2024

El inicio de 2024 ha traído rumores sobre la posible salida de grandes figuras del fútbol saudí, incluyendo jugadores como el brasileño Roberto Firmino y Jordan Henderson, ambos ex Liverpool de la Premier Legue. Sin embargo, Laporto se mostró bastante abierto a darle una oportunidad a la liga saudí, aunque no cierra en lo absoluto la puerta de reconsiderar su futuro.

“De momento, no me lo he planteado, pero si estoy decepcionado en tan poco tiempo, te preguntas qué hacer. Aún no ha llegado ese momento, pero de cara al futuro podría serlo si esa dinámica sigue así”.

El físico pasa factura para los jugadores en Arabia

Si bien jugar en la Premier League es bastante exigente por tema de competición y nivel de los equipos, en la liga saudí el tema físico y descanso es bastante complicado:

“Jugamos partidos cada tres días y es agotador. Diría que es más agotador que aburrido. Se juegan muchos partidos y muy seguidos, y eso no te permite descansar demasiado.”

Además, la vida cotidiana fuera del entorno futbolístico posee grandes diferencias y esto es algo que puede afectar para bien o para mal al jugador:

“A nivel de calidad de vida, me esperaba algo distinto porque al final aquí te pasas tres horas al día en el coche. Riad es una pasada de tráfico, de tiempo perdido dentro del coche. Tiene puntos muy buenos y otros muchos malos. Los centros comerciales son realmente espectaculares. Cuidan bien los detalles, tienen muchas cosas para los críos, está todo limpio. Pero si tienes que ir a un sitio y tienes que pasar hora y media en el coche, ni te conviene ir allí. El tráfico es un punto negativo”.

La aventura de Laporte en Arabia Saudita es un claro ejemplo de lo que deben afrontar los jugadores al cambiar de liga, especialmente por tema cultural y estilo de vida donde no solamente el fútbol tiene un peso importante, sino la vida diaria, por lo que estos cambios siempre serán un riesgo donde ganar o perder distan de muy poco espacio y tiempo.

🇸🇦 Aymeric Laporte y su presente en Arabia Saudita: "No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno; cada día lo estamos trabajando, negociando por así decirlo".



⚠️ "Se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les… pic.twitter.com/fa5xY5rx9N — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) January 20, 2024

Sigue Leyendo:

El tiro de media cancha de Salomón Rondón que casi iguala el Pachuca vs River Plate (Vídeo)

Cristiano Ronaldo critica fuertemente los premios Balón de Oro y The Best ganados por Lionel Messi

Liverpool lo vendió, puso rumbo a Arabia Saudita y perderá el 90% de su salario para volver a Europa