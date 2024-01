El tiro de media cancha de Salomón Rondón que casi iguala el Pachuca vs River Plate (Vídeo)

Los Tuzos del Pachuca tuvieron un partido amistoso con el club millonario argentino, River Plate, duelo que marcó la conclusión de la gira de pretemporada por los Estados Unidos de los últimos y que fue un duelo bastante especial para el venezolano y líder histórico goleador de la selección de Venezuela, José Salomón Rondón, hoy en día delantero del club mexicano.

Rondón quien hasta hace unas pocas semanas era jugador del elenco argentino, dejó la entidad de River por no haberse adaptado al país, especialmente por temas familiares, por lo cual decidió rescindir su contrato, comprar su ficha y poner rumbo a México en la Liga MX.

El delantero de 34 años de edad estuvo a muy poco de gritar un gol en partido que terminó siendo una derrota de los Tuzos 1-0 ante River; el venezolano generó una situación de gran riesgo apenas se inició el partido en donde puso en graves aprietos al arquero Franco Armani. Rondón cortó un balón en la mitad de la cancha luego de una terrible salida de River, giró de manera inmediata y desde el círculo central chutó un zurdazo que por poco se convierte en el segundo gol de Salomón Rondón desde que llegó al Pachuca.

Para el tiempo complementario, el delantero del club mexicano volvió a tener una nueva situación clara; tiró un sombrero a Nacho Fernández, quien lo detuvo colocando su brazo sobre su rostro. El árbitro cobró una falta, pero no fue suficiente para él que reclamó bastante enojado a su ex compañero lo ocurrido.

Partido bastante reñido y subido de nivel

La acción derivó en algunos empujones con Matías Kranevitter, pero todo pasó a ser una simple anécdota cuando Miguel Borja le dijo algunas palabras en broma que suavizaron la situación.

Al finalizar el encuentro, todo volvió a la normalidad, y se pudo apreciar a Salomón Rondón dándose un abrazó con sus compañeros e inclusive tener una charla cariñosa con Kranevitter.

Rondón llegó a River Plate de la mano del técnico argentino Martín Demichelis con quien compartió camerino con el Málaga de LaLiga, completó 34 partidos (17 como titular) y sumó un total de 10 goles, entre los que se destaca un golazo en la Bombonera ante Boca Juniors para ganar el Superclásico 2-0. Luego decidió marcharse de Núñez tras no haberse adaptado al país y ya sumó un gol en Pachuca (1-0 sobre Cruz Azul) en el único duelo que jugó allí hasta ahora.

Algo que llamó bastante la atención, fueron las palabras del ariete Vinotinto luego del partido.

“Muy contento. La verdad que se van los tres puntos a casa. Un partido bastante sufrido, sabíamos que era un gran rival, pero nosotros tenemos nuestras virtudes y las aprovechamos para llevarnos los tres puntos. Venía trabajando desde que llegué muy ilusionado y contento, agradecido con los propietarios de Pachuca, con el profe que me ha dado la confianza, con el grupo que me ha recibido de muy buena manera y eso habla de la calidad humana de este grupo. Estamos para grandes cosas. Estoy muy contento en Pachuca, era algo que necesitaba, había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da revancha. Sigo con la ilusión de un joven de 15 años”, había dicho.

Salomón Rondón fue muy querido en River Plate

Esa frase generó la respuesta del presidente Jorge Brito en las últimas horas: “Las leí (las declaraciones), pero no las vi. A veces cuando uno lee algo, hay que ver en qué contexto o cómo lo dijo. Salomón fue una persona muy querida en el plantel, no ha tenido ningún conflicto con nadie: ni con dirigentes, cuerpo técnico o jugadores”.

“Sabíamos desde el principio que le estaba costando mucho a él y su familia la adaptación a Argentina. Lo había manifestado: el tema de su pasaporte argentino, temas vinculados al colegio de sus hijos, a tarjetas de crédito, todo lo que implica no poder tener un documento, que increíblemente lo termina teniendo recién en el receso de junio. Ahí hubo una oportunidad de transferirlo, había llegado una oferta y él decidió quedarse porque ya tenía los papeles. Se convenció que quería demostrar quién era en River. Después lo que pasó al final, de tomar una actitud separándose del plantel en el festejo o esta declaración que hizo, habrá que pregúntaselo a él. Siempre fue muy educado, no sé a qué se deben los dichos”.

Jorge Brito sobre Salomón Rondón: su estadía en River, su salida y sus recientes declaraciones…



