La película “Tron 3” comienza su rodaje, luego de varios retrasos

Hay buenas noticias para los fans de las películas “Tron” y “Tron: Legacy”, pues tras una pausa de más de cinco meses el rodaje de la tercera cinta de la saga está a punto de comenzar, con Joachim Ronning como director y Jared Leto en el papel principal.

Fue el propio Ronning quien recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una foto que muestra el respaldo de una silla con el logotipo del filme, en el que la letra “O” es sustituida por el número 3. El mensaje que escribió es “SEMANA 1 EN LA RED 🥏🥏🥏” (refiriéndose al concepto visual manejado en dichas películas en cuanto a cómo luce el panorama dentro de una computadora).

La producción de “Tron 3” (también llamada “Tron: Ares”) ha estado llena de retrasos. Originalmente se estrenaría en 2013, pero la compañía Disney anunció dos años después la cancelación del proyecto. Leto -un gran fan de esas películas- se interesó por actuar y producir una tercera parte, pero el rodaje, que originalmente comenzaría en agosto de 2023, se pausó debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood.

Joachim (conocido por películas como “Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales” y “Maleficent: Mistress Of Evil”) compartió entonces un largo texto, en el que se destacaba lo siguiente: “Se suponía que hoy sería nuestro primer día de fotografía principal en TRON: ARES. En cambio, no podemos trabajar, con más de ciento cincuenta personas despedidas. Es indefinido, lo que lo hace exponencialmente más difícil para todos…Es hora de la diplomacia para que podamos volver al trabajo, en condiciones que sean justas para todos”.

Aunque no fue un gran éxito en las taquillas a nivel mundial, “Tron”, de 1982, es considerado un clásico de la ciencia ficción, y la crítica lo consideró adelantado a su tiempo. Jeff Bridges interpretó a un experto en videojuegos que ingresa a una computadora para enfrentarse a un ejecutivo que desea robarle los derechos de sus creaciones. En 2010 se estrenó “Tron: Legacy”, protagonizada por Garret Hedlund, Olivia Wilde y Bridges. Ahora, en “Tron: Ares” Jared Leto comparte créditos con Evan Peters y Greta Lee. Hasta el momento no hay una fecha de estreno en Estados Unidos, pero se dice que el argumento mostraría al protagonista en un entorno de inteligencia artificial.

