Rachel McAdams brilla en Saturday Night Live al presentar a Reneé Rapp

Rachel McAdams sorprendió a los seguidores de ‘Mean Girls’ al hacer una inesperada aparición en el episodio del sábado 20 de enero de ‘Saturday Night Live’. La actriz canadiense se presentó en el popular programa para dar la bienvenida a Reneé Rapp, la nueva intérprete de Regina George en el musical de ‘Mean Girls’, que debutó el pasado 11 de enero.

Reneé Rapp ha sido objeto de intensas discusiones en redes sociales, ya que muchos han comparado su interpretación de Regina George con la icónica actuación de McAdams en la película original de 2004. Esta comparación generó una amplia gama de opiniones y debates entre los fanáticos.

Cabe destacar que previamente había circulado información en internet que sugería que Rachel McAdams no mostraba interés alguno en el personaje de Regina George. Este rumor se sustentaba en su ausencia en un comercial de Walmart del año pasado y en su falta de presencia en la premiere del musical de Tina Fey.

Contrario a las expectativas, en la premiere de ‘Mean Girls’ de 2024, se contó con la presencia de otras estrellas de la película original, como Lindsay Lohan, Amanda Seyfried y Lacey Chabert, quienes interpretaron a Cady Heron, Karen Smith y Gretchen Wieners respectivamente. Sin embargo, McAdams brilló por su ausencia en ese evento.

La intervención de Rachel McAdams en Saturday Night Live dejó claro que no existe ningún conflicto entre ella y Reneé Rapp. La actriz de 45 años se presentó con el objetivo de respaldar a la nueva Regina George, eliminando así cualquier especulación sobre tensiones entre las dos intérpretes del emblemático personaje.

Además de la introducción de McAdams, Reneé Rapp participó activamente en Saturday Night Live, compartiendo escena con Jacob Elordi en algunos sketches, incluso bromeando sobre la participación de Elordi en ‘Saltburn’. Sorprendentemente, el programa también contó con la participación especial de Megan Thee Stallion.

La inesperada aparición de Rachel McAdams en SNL generó un revuelo en las redes sociales, siendo interpretada por muchos como un gesto significativo de apoyo y afecto hacia Reneé Rapp. Este gesto se produjo en un momento en que la joven actriz ha enfrentado críticas por su papel como Regina George, convirtiendo la presentación en un acontecimiento memorable para los seguidores de ‘Mean Girls’.

‘Mean Girls’regresa en formato musical, pero sin Rachel McAdams

La película original, dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey, sigue siendo recordada como una obra de culto entre el público. La trama gira en torno a Regina George y la llegada de la nueva estudiante, Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan, quien manipula las dinámicas sociales del instituto. La actuación de McAdams en el papel de Regina le valió premios y reconocimiento.

Este nuevo proyecto, dirigido y coescrito por Tina Fey, retoma la historia original pero en formato musical. Fey regresa al elenco junto a Tim Meadows, quien interpretaba al director del instituto. Sin embargo, la ausencia de Rachel McAdams se hace evidente.

En una entrevista, McAdams explicó la razón detrás de su ausencia en el remake. Afirmó que, aunque ella y Fey consideraron diversas ideas, al final resultó difícil encontrar una propuesta que encajara. “Estaba dispuesta a hacer lo que ella quisiera. Creo que la dirección que tomó será fantástica y estoy impaciente por verla”, comentó la actriz canadiense.

Además, McAdams reveló por qué no participó en la reunión de “Chicas Malas” organizada anteriormente con motivo del anuncio de Walmart. Explicó que no le entusiasmaba la idea de hacer un anuncio y que, de hecho, no sabía que era una práctica común. Sin embargo, expresó su deseo de reunirse con el elenco en un contexto diferente, como una película.

