‘Another End’, protagonizada por Gael García Bernal, competirá por el Oso de Oro en la Berlinale

La película “Another End”, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal y la actriz franco-argentina Bérénice Bejo, dirigida por el realizador italiano Piero Messina, competirá por el Oso de Oro de la 74 edición de la Berlinale, que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero.

El anunció lo dio el director artístico del festival, Carlo Chatrian, hoy 22 de enero de 2024. Este filme habla de dos personas que se han amado y se siguen amando, incluso después de la muerte de una de ellas. El director artístico de la Berlinale destacó la interpretación de las dos “grandes actrices” -Bejo, que estuvo en el jurado del festival en 2020, y la noruega Renate Reinsve-, “que brillan junto a la actuación de (Gael) García Bernal”.

Como si estuviera atrapado en un túnel de dolor, el afligido personaje de García Bernal intenta encontrar consuelo en un programa que ofrece sustitutos humanos a los fallecidos, explicó Chatrian durante la rueda de prensa de presentación de las 20 películas a competición.

“Estamos en un futuro distópico y algunos pueden ver referencias a películas como Gattaca y Brazil”, pero el segundo largometraje de Messina “deja atrás la tradición de la ciencia ficción para centrarse en las relaciones humanas”, agregó.

Este 22 de enero, el Festival Internacional de Cine de Berlín anunció la selección oficial para la edición de este año, que se llevará a cabo del 15 al 25 de febrero. Entre las películas en competencia por el codiciado Oso de Oro, dos proyectos mexicanos generan entusiasmo: “La Cocina”, dirigida por Alonso Ruizpalacios, con la participación de Rooney Mara y Raúl Briones Carmona; y “Another End”, del cineasta italiano Piero Messina, protagonizada por Gael García Bernal.

“Another End”, dirigida por Piero Messina, presenta a Gael García Bernal en el papel principal junto a la actriz noruega Renate Reinsive. La película de ciencia ficción se sumerge en una trama donde la tecnología permite asociarse con una mujer que alquila su cuerpo para albergar temporalmente la memoria y la conciencia de la esposa fallecida de Sal (Gael García Bernal).

Gael García Bernal gana premio a Mejor Actor Internacional

El actor y productor mexicano Gael García Bernal ganó en la categoría de Mejor Actor Internacional en los premios Astra Film Award otorgados por la Alianza Creativa de Hollywood (HCA), antes conocida como Asociación de Críticos de Hollywood.

El mexicano obtuvo el galardón gracias a su interpretación como Saúl Armendáriz, un luchador profesional mexicanoamericano que peleaba bajo el nombre de Cassandro, en la película homónima producida por Amazon MGM Studios.

En Cassandro (2023), se explora la transformación y salto a la fama de Saúl Armendáriz después de crear su icónico personaje, que cambió el tradicional mundo masculino en el que giraba la lucha libre. Entre su elenco destacan Joaquín Cosío, Roberta Colindrez, El hijo del Santo y el cantante Bad Bunny. Cassandro se puede encontrar en la plataforma de Amazon.

Gael García Bernal se impuso ante figuras como Eugenio Derbez, nominado por Radical (2023); Christian Friedel, nominado por The Zone of Interest (2023); Mads Mikkelsen, nominado por The Promised Land (2023); Enzo Vogrincic, nominado por Society of the Snow (2023); y Koji Yakusho, nominado por Perfect Days (2023); quienes también estaban considerados en la misma categoría.

