Liam Smith analiza pelea entre Jaime Munguía y John Ryder: “Tiene una gran oportunidad”

Liam Smith, excampeón superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), analizó la pelea entre Jaime Munguía y John Ryder, y cree que el británico puede tener una gran oportunidad de vencer al mexicano este sábado en el Footprint Center en Phoenix, Arizona.

En una entrevista con Boxing News, Smith, quien ya enfrentó al nativo Tijuana, indicó que le gusta la forma en la que Munguía no se da por vencido y lanza muchos golpes, pero piensa que le será difícil conectar a Ryder y noquearlo porque tiene un mentón muy sólido.

“Es una buena pelea en esta etapa de sus carreras. Ryder viene de buenas actuaciones, (contra) Canelo y Danny Jacobs y esas cosas. Me gusta Munguía, sé que lo he boxeado, pero me gusta la forma en que realmente no se da por vencido, no se contiene y lanza mil golpes. ¿Munguía es realmente un 168 libras? Será interesante verlo”, dijo.

Jaime Munguía enfrentará a John Ryder con la mira puesta en una oportunidad con Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions.

“Todos sabemos que Ryder es lo suficientemente sólido y tiene un mentón lo suficientemente bueno, por lo que será difícil para Munguía golpearlo, pero Munguía puede lanzar suficientes golpes para llegar a John. Simplemente creo que si John puede aumentar un poco más su producción, entonces tiene una gran oportunidad”, agregó.

Cabe destacar que Liam Smith fue derrotado por Jaime Munguía en la decisión unánime de los jueces en 2018 y desde entonces el pugilista mexicano se ha mantenido invicto en el ring. Además, ha subido dos categorías de peso.

Esta será la segunda pelea que Munguía protagonizará en el peso supermediano tras debutar con una victoria por decisión unánime ante Sergiy Derevyanchenko en un reñido encuentro que se decidió por un derribo del mexicano en el último round y que ganó la distinción de pelea del año 2023 de la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos (BWAA, por sus siglas en inglés).

De ganar esta pelea ante John Ryder, el mexicano –que es el retador obligatorio de Canelo Álvarez por la Organización de Boxeo (OMB)– podría enfrentar al campeón indiscutido de peso supermediano el próximo cinco de mayo, según reportó Salvador Rodríguez de ESPN. A pesar de esto, el tapatío desmintió esta información y aseguró que aún no tiene ningún nombre concreto para su regreso.

John Ryder quiere volver a la senda del triunfo ante Jaime Munguía en Arizona. Foto: Alex Davidson/Getty Images.

En cambio, Ryder quiere saborear nuevamente el triunfo ante Munguía después de sufrir una derrota ante Canelo Álvarez el pasado mes de mayo por el título de indiscutido de las 168 libras, combate donde el mexicano le rompió la nariz al británico en el segundo asalto y fue elogiado por no ser noqueado y aguantar los doce rounds con el tapatío.

Jaime Munguía, de 26 años, ganó el cinturón silver de peso supermediano de la OMB y mantuvo su invicto como profesional ante Sergiy Derevyanchenko por decisión unánime. El mexicano cuenta con un récord de 42 victorias de las cuales 33 de ellas llegaron por la vía rápida.

Por su parte, John Ryder, de 34 años, quiere recuperarse de la derrota que sufrió ante Canelo Álvarez y conseguir las mejores peleas que pueda antes de retirarse. El británico posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 6 reveses como profesional.

