Lo que hay que saber sobre la popular bebida a base de semillas de chía

Expertos en dieta y nutrición dan su opinión sobre la última tendencia de salud que tiene a la gente tomando semillas de chía.

Esta bebida de moda con semillas de chía es segura para la mayoría de las personas; sin embargo, quienes sufren de ciertas enfermedades gastrointestinales es posible que quieran pensarlo dos veces.

Con 125 millones de visitas que siguen subiendo, la bebida llamada “ducha interna” (internal shower) se ha vuelto muy popular en TikTok. El nombre, es una forma ingeniosa para describir que esta bebida rica en fibra ayuda a limpiar tu sistema digestivo y disminuye la hinchazón abdominal.

¿Qué contiene? Una mezcla de agua, 2 cucharadas de semillas de chía y jugo de limón amarillo; básicamente es una bebida refrescante sin azúcar y con muchas semillas de chía. Después de mezclar todo, dejas reposar la bebida por un momento para que las semillas de chía se expandan y se vuelvan gelatinosas. Y después, ¡a disfrutar la bebida!

“En lo que respecta a las tendencias de salud y bienestar que vemos en TikTok, esta no es tan mala”, dice la enfermera Megan Miller, dietista clínica del Hospital Mount Sinai en Nueva York. “Muchas de las tendencias de moda a veces pueden ser muy peligrosas para las personas”. (Por ejemplo, la limpieza de parásitos). “Esta es una tendencia de TikTok de índole más ligera que no parece mala para la mayoría de las personas y podría ser potencialmente beneficiosa si sufres de estreñimiento”. La bebida “ducha interna” proporciona 10 gramos de fibra. Por otro lado, la recomendación diaria de fibra es de alrededor de 25 gramos para las mujeres y 38 gramos para los hombres, por lo que si tomas esta bebida una vez al día, estarás añadiendo una dosis saludable de fibra a tu dieta.

Sin embargo, hay algunas personas que no deberían unirse a esta tendencia; por ejemplo, aquellas con ciertas enfermedades gastrointestinales. Y si no estás acostumbrado a incluir mucha fibra en tu dieta, probablemente no deberías comenzar con las 2 cucharadas enteras de semillas de chía. Sigue leyendo para conocer los detalles y consejos para preparar otras mezclas a base de semillas de chía, incluida otra receta popular en TikTok, el pudín de chía.

¿A quiénes les conviene pensarlo mejor antes de probar la bebida?

Si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal (como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa) con un brote activo o diverticulitis, Miller dice que la bebida “ducha interna”, o en general cualquier dieta rica en fibra, posiblemente no es la más adecuada. También deberías evitarla si recientemente has tenido una cirugía gastrointestinal.

Y si sufres de reflujo gastroesofágico (acidez estomacal frecuente), ten en cuenta que el jugo de limón podría desencadenar los síntomas, por lo que sería buena idea dejar ese ingrediente fuera. “En realidad, el jugo de limón solo le añade un poco de sabor y vitamina C a la bebida”, dice Miller. No hay evidencia de que el jugo de limón ayude con el estreñimiento.

Consejos para consumir la bebida

Si tienes problemas para ir al baño regularmente, la bebida “ducha interna” podría ayudarte a estimular los movimiento intestinales gracias a su alto contenido en fibra. Miller explica que la fibra aumenta el volumen de las heces, lubrica el colon y permite que las heces pasen más fácilmente, con menos esfuerzo. Sin embargo, cada persona es diferente. A continuación te damos algunos consejos para que la bebida funcione de mejor manera para ti.

Comienza despacio

No deberías tener problema con la cantidad de semillas de chía en la bebida “ducha interna” si estás acostumbrado a consumir altas cantidades de fibra en tu dieta, y no estás excediendo la recomendación diaria, dice Miller. “No debería causar ningún problema en particular tomar la bebida una vez al día”, indica. “Pero claro, si no te sienta bien, mejor deja de tomarla”.

Sin embargo, si tu consumo de fibra es bajo, saturar repentinamente tu sistema con una gran cantidad de fibra puede causar molestias gastrointestinales, como hinchazón, calambres, gases o diarrea. Comienza con aproximadamente la mitad de la cantidad de semillas de chía (1 cucharada) y aumenta gradualmente a medida que vas aumentando la fibra en tu dieta en general, dice Miller.

Asegúrate de mantenerte bien hidratado

“Siempre que aumentas drásticamente tu consumo de fibra, es clave que tomes mucha agua para evitar que la fibra provoque una obstrucción en el proceso digestivo”, dice la enfermera Amy Keating, dietista de Consumer Reports. El agua es lo que ayuda a que la fibra aumente su volumen y a ablandar las heces. Sin ella, la fibra puede ocasionar estreñimiento. “Esto es definitivamente cierto en el caso de las semillas de chía. A diferencia de las frutas y las verduras, las semillas de chía son una fuente concentrada de fibra que no contienen agua natural”. Dato interesante: las semillas de chía pueden absorber 12 veces su peso en agua.

Incorpora otras fuentes de fibra a tu dieta

“No hay nada malo en incluir semillas de chía a tu dieta, ya que aportan un conjunto de nutrientes importantes”, dice Keating. Además de fibra, las semillas de chía contienen proteínas, ácidos grasos omega-3, calcio y selenio. “Sin embargo, depender únicamente de las semillas de chía no es la solución para el estreñimiento a largo plazo. Obtener suficiente fibra de una variedad de fuentes ayuda a combatir la inflamación y reduce el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas”. Las frutas, verduras, cereales integrales y legumbres son excelentes fuentes de fibra dietética. Los alimentos fermentados, como el yogur, y el ejercicio también ayudan.

El pudín de chía es una deliciosa alternativa a la bebida“ducha interna”, que también te permite disfrutar de los beneficios nutricionales de las semillas de chía.

Alternativas a la bebida llamada “ducha interna”

Es posible que beber un vaso de agua gelatinosa con sabor a limón no sea del gusto de todos, pero puedes obtener beneficios similares consumiendo semillas de chía de una manera diferente. “Para ser sincero, hay otras formas de incorporar semillas de chía a tu dieta que, en general, son mejores”, dice Miller, que ha visto a personas en TikTok añadir puré de frutas o jugo a las suyas.

Tenemos algunas ideas. Algunas recetas contienen más o menos semillas de chía que la bebida “ducha interna”. ¡Ajústala a tu gusto!

Prepara una bebida refrescante de chía y arándanos. Mezcla ¾ de cucharada de semillas de chía en 1 taza de agua. Refrigera durante al menos 20 minutos, revolviendo o agitando una o dos veces. Mientras tanto, haz un puré en una licuadora de ½ taza de arándanos, 1 1⁄2 cucharadita de jugo de limón fresco y ½ cucharadita de miel de agave o de abeja. Agrega el puré al agua de chía y luego sirve.

Prepara pudín de chía. Mezcla 3 cucharadas de semillas de chía, 3⁄4 de taza de leche baja en grasa o sin grasa, o leche de soya fortificada sin azúcar, ¼ de un plátano maduro (triturado) y 1 cucharadita de miel de maple. Refrigera por al menos 2 horas y revuelve antes de servir. Puedes decorar con nueces picadas y otra cucharadita de miel de maple. O para un desayuno más rápido, mezcla semillas de chía y yogur y refrigera durante la noche.

Prepara un licuado verde. En una taza pequeña, mezcla 1 cucharada de semillas de chía y ¼ de taza de leche de almendras. Refrigera por 10 minutos para permitir que las semillas de chía se pongan suaves. Coloca 2 tazas de col rizada picada, ¾ de taza de piña fresca, ½ taza de yogur griego sin grasa, la mezcla de leche de almendras y chía y 1 cucharadita de miel de abeja en una licuadora. Mezcla hasta obtener una consistencia suave.

