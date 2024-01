Al Nassr pospone dos juegos por “condición física” de Cristiano Ronaldo; ¿podrá enfrentar a Messi en febrero?

El primer viaje a China del Al Nassr con Cristiano Ronaldo tendrá que esperar, ya que debido a “la condición física” del astro portugués, el equipo decidió posponer los dos juegos que tenía planeados en aquel país, ya que conocen el interés de sus aficionados por ver al “Comandante” y prefirieron reprogramar los encuentros antes que viajar sin él.

Mediante una conferencia de prensa donde el delantero estuvo presente, el equipo anunció la lamentable noticia para el público chino que ya había comprado entradas para ver en acción al astro mundial en la ciudad de Shenzen contra Shanghái Shenhua y el Zhejiang FC el 24 y 28 de enero, respectivamente.

En la charla con los medios, el club de Arabia Saudita fue tajante al decir que “debido a la condición física de Cristiano Ronaldo”, el delantero de Madeira “no podría jugar”.

Sin embargo, aclararon que devolverán el costo de las entradas a los aficionados que las agotaron en solo unos minutos y los gastos de desplazamiento a quienes ya se encuentran en la sede, un día antes de la fecha original del primer encuentro.

También agregaron que ya se encuentran trabajando para concretar una nueva fecha y ofrecer el gran espectáculo que el pueblo chino se merece.

Por su parte, el astro luso dijo estar triste por la noticia y pidió disculpas a sus seguidores en el gigante asiático, recalcando que China es como su segunda casa.

“Amo este país (China). Me encanta estar aquí. Me encanta estar con ustedes. Por favor, no estén tristes, porque yo también lo estoy. Pido disculpas a todos los aficionados, pero no puedo jugar”, declaró el goleador en la conferencia.

“Como sabes, en el fútbol hay cosas que no puedes controlar. En 22 años no he tenido muchas lesiones, así que estoy muy triste porque Al Nassr y yo vinimos a disfrutar de esta gira. He estado viniendo aquí desde 2003 o 2004, aquí me siento como en casa, siento que es mi segunda casa”, concluyó.

¿Cristiano Ronaldo estará listo para enfrentar a Messi en febrero?

El siguiente partido que tiene en fila el Al Nassr, luego de los que jugaría en China, es contra el Inter Miami de Lionel Messi el 1 de febrero en la Kingdom Arena, en Riad, la capital de Arabia Saudita.

El partido es algo muy esperado, puesto que el portugués se enfrentará una vez más a su acérrimo rival, por lo que los fanáticos del club que jugará en casa ya se frotan las manos para ver el choque de los futbolistas más icónicos del Siglo XXI.

Sin embargo, este reporte de lesión o de enfermedad no fue del todo claro, ya que solo se hace referencia a que su “condición física” no le permite jugar, por lo que se desconoce la gravedad de la lesión o enfermedad y, por tanto, el tiempo de recuperación, aunque es posible que el Al Nassr esté cuidando al máximo a su estrella con la esperanza de que se recupere pronto y pueda jugar de local contra Messi.

THE MOMENT WE ARE WAITING FOR!

CRISTIANO vs MESSI IN SAUDI ARABIA! 🔥⚽️



📅 February 1, 2024

📍 Kingdom Arena, #Riyadh

🎟️ https://t.co/kIpRGAjFIF #SaudiTimes pic.twitter.com/cps4R86B2p — Saudi Times (@sauditimes_en) January 20, 2024

Hasta este martes, el juego contra el Inter Miami sigue en pie, solo se pospusieron los juegos de enero en China.

Probablemente en los próximos días tendremos más noticias sobre este tema.

