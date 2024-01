Conoce al Pantera Nery, el boxeador mexicano que podría convertirse en campeón indiscutido este año

Dentro del mundo del boxeo, Luis Nery tiene una carrera con grandes proyecciones para este año, pues si su rendimiento en el ring es óptimo podría convertirse en campeón indiscutido en la categoría de peso supergallo en el 2024.

En mayo podría darse el regreso del pugilista, con una pelea contra el japonés Naoya Inoue. El encuentro se llevaría a cabo en Tokio, según la información publicada por el periodista especializado de ESPN, Mike Coppinger.

“Naoya Inoue y Luis Nery han llegado a un acuerdo para una pelea en mayo en Tokio por el campeonato indiscutido de Inoue en peso supergallo, dijeron fuentes a ESPN. Nery tiene prohibido de por vida pelear en Japón por falta de peso y una infracción de dopaje, pero no se espera que sea un problema”, escribió Coppinger en su cuenta en X.

El campeón indiscutido Naoya Inoue es el próximo rival del Pantera Nery. Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP vía Getty Images.

Pese a esta suspensión, pareciera que hay luz verde para que se ponga los guantes de nuevo y demuestre su poderío. Ante esta posibilidad, en La Opinión te contamos algunos datos del deportista:

Luis ‘Pantera’ Nery nació en Tijuana, Baja California el 12 de diciembre de 1994, por lo que tiene 28 años de edad. Su carrera en el boxeo se acerca a casi 12 años, y en este lapso ha tenido 36 peleas, de las cuales ha ganado 35 y 27 han sido por nocauts.

Acerca de la razón por la que incursionó en este deporte, el tijaunense contó en una entrevista el programa de Youtube ‘Un Round Más’: “Mi abuelo, mi tío fue boxeador, fueron muy buenos y a mí no me gustaba, yo era de esos morros (chico) que en la secundaria me decían ‘un tiro en la salida, wey’, y yo no salía, me hacía el pende** adentro para no salir, le hablaba a mi hermano”.

Explicó que de joven vendía burritos en Tijuana y un día vio unos guantes de boxeo y le llamaron la atención, por lo que los compró y los guardó por seis meses, hasta que decidió ponérselo y fue ahí cuando hizo clic con este deporte. “Me ponía con los guardias, con los morros”, decía acerca de como fue descubriendo su pasión.

De sus inicios también recuerda que en muchas ocasiones sintió que no avanzaba, hasta que tuvo una pelea en la que le dio una paliza a su contrincante y tuvo miedo de lo que podía hacer. “A los 18 debuté amateur y a los 22 me hice campeón mundial, fue bien rápido”, declaró.

Luis ‘Pantera’ Nery es el retador obligatorio del japonés Naoya Inoue por el CMB. Foto: Joe Buglewicz/Getty Images.

Su brazo más fuerte es el zurdo, algo que fue fortaleciendo con el tiempo y se convirtió en una de sus grandes virtudes dentro del cuadrilátero.

Pantera Nery indicó que tiene grandes sueños, para seguir conquistando una carrera brillante como púgil. “Quiero hacer más”, confesaba en la entrevista que salió hace unos días. El boxeador explicó que ha comenzado a entrenar porque a futuro se le vienen buenas peleas y espera tener un papel digno para seguir acumulando victorias.

En redes sociales se ha visto que el Pantera Nery es muy querido por la gente y por eso le han deseado lo mejor para el enfrentamiento previsto en Japón contra Naoya Inoue.

“No conocía al Panterita, pero es muy buena onda, soy un nuevo fan de él, la verdad qué peleadorazo”, “Gran oportunidad para Nery, la tiene que aprovechar, aunque Inoue será el favorito por su mayor disciplina y condición física”, escribieron algunos usuarios en el canal de ‘Un Round Más’.

Luis ‘Pantera’ Nery, de 28 años, se convirtió este año en el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y tiene un registro de 35 triunfos (27 por la vía rápida) y un revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Luis ‘Pantera’ Nery está seguro de que le ganará a Naoya Inoue: “Lo voy a hacer caldo”

· Naoya Inoue y Luis ‘Pantera’ Nery acuerdan pelea para mayo, según reportes

· Naoya Inoue podría defender su campeonato indiscutido supergallo contra Luis ‘Pantera’ Nery en mayo