El mejor chequeo para tu corazón

Pruebas que debes hacerte y las que probablemente puedas evitar

By Hallie Levine

Ecografía cardiaca. Pruebas de esfuerzo. Pruebas de calcio cardiaco. Es muy probable que te hayas sometido a una de ellas o a todas. Es posible que tu médico te haya recomendado alguna de ellas anualmente, aunque tengas un bajo riesgo de padecer una enfermedad cardiaca. Pero “los días de las pruebas asintomáticas periódicas en la consulta del médico han pasado a la historia”, dice el doctor Michael Nanna, cardiólogo intervencionista de la Facultad de Medicina de Yale.

De hecho, se ha descubierto que algunas pruebas cardiacas se utilizan con demasiada frecuencia con escasos beneficios. Además, hay pruebas más recientes con las que quizás no estés familiarizado. Entonces, ¿cuál prueba debes hacerte y cuándo?

4 pruebas clave para la mayoría de nosotros

Presión arterial

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. (USPSTF, por sus siglas en inglés) recomienda que los adultos a partir de los 40 años se tomen la presión al menos una vez al año. Si la presión es superior a 120/80, es aconsejable medirla con más frecuencia, dice Nanna. En ese caso, conviene hacerlo en cada visita al médico. Y si tomas medicamentos para la presión arterial, monitoréala también regularmente en casa.

Colesterol

Los Institutos Nacionales de la Salud afirman que todos los adultos mayores de 65 años deben someterse a un análisis de sangre anual para medir su colesterol, y posiblemente más a menudo si toman medicamentos reductores del colesterol, como las estatinas.

Glucosa en sangre (azúcar)

Si tienes factores de riesgo de diabetes, como sobrepeso u obesidad, y tienes entre 35 y 70 años, la Asociación Americana de la Diabetes recomienda un chequeo de la glucemia al menos cada tres años. Las personas con prediabetes deben someterse a la prueba una vez al año. ¿Tienes más de 70 años? Consulta a tu médico.

Lipoproteína (a)

No suele formar parte de los análisis rutinarios de colesterol en la sangre, pero puede ser importante checarla, dice el cardiólogo Howard Weintraub, director del Centro de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares del Centro Médico Langone de la NYU de Nueva York, sobre todo si tienes antecedentes familiares de cardiopatía precoz o si tú y tu médico no están seguros de si debes empezar a tomar estatinas.

“Las partículas de Lp(a) son más pegajosas que otros tipos de partículas de LDL [“colesterol malo”], por lo que es más probable que provoquen obstrucciones y coágulos sanguíneos”, afirma el doctor Nick Ruthmann, cardiólogo de la Clínica Cleveland. “Es genético. Se nace con una cantidad normal o con un nivel elevado”.

Si tus niveles de Lp(a) son normales, no necesitarás que te la vuelvan a medir. Sin embargo, al analizar la Lp(a), es posible que el médico también quiera analizar la proteína C reactiva. “Si tienes un nivel alto, corres más riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular”, dice la doctora Kristin Newby, cardióloga de Duke Health en Durham, Carolina del Norte. Las dos pruebas juntas pueden proporcionar más información para ayudarte a decidir cuándo es apropiado tomar una estatina.

Pregúntale a tu médico sobre esta prueba

Ecografía abdominal

Un aneurisma de aorta abdominal es un agrandamiento de la aorta, el principal vaso sanguíneo que sale del corazón. Según Nanna, se ha demostrado que una ecografía única reduce el riesgo de los hombres de morir por un aneurisma. (Las investigaciones sugieren que las mujeres tienen menos probabilidades de sufrir un problema de este tipo). El USPSTF y la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) recomiendan esta prueba a los hombres de 65 a 75 años que hayan fumado alguna vez.

La AHA también aconseja la prueba a los hombres a partir de los 60 años con un familiar de primer grado que haya padecido un AAA [aneurisma aórtico abdominal]. Pero la Sociedad de Cirugía Vascular recomienda la prueba tanto a los hombres y mujeres de 65 a 75 años con antecedentes de tabaquismo o antecedentes familiares de la enfermedad, como a los hombres y mujeres de 75 años con antecedentes de tabaquismo que nunca se hayan sometido a la prueba. Si tú eres o has sido fumador y tienes antecedentes familiares de AAA, habla con tu médico.

Solo algunas personas necesitan estas pruebas

Prueba de esfuerzo

Durante una prueba de esfuerzo se monitorea tu corazón mientras caminas en una caminadora o te montas en una bicicleta estática. Esto ayuda a tu médico a averiguar lo bien que funciona tu corazón cuando bombea con fuerza y rapidez. Es posible que algunos médicos hayan incluido estas pruebas en sus revisiones rutinarias en el pasado, pero ya no se recomiendan. Sin embargo, en un informe de la AHA de 2022, aproximadamente la mitad de las pruebas de esfuerzo solicitadas podrían ser inadecuadas.

“No debería hacerse como prueba de rutina y punto”, dice Weintraub. Las pruebas de esfuerzo pueden sugerir erróneamente que no hay obstrucciones coronarias significativas (un falso negativo). Algunas investigaciones sugieren que las tasas de falsos negativos y positivos pueden ser de hasta el 20%, dice Newby. “Esto podría dar lugar a pruebas innecesarias más invasivas, como angiogramas coronarios, o a que no se detecten y traten”, afirma.

Weintraub dice que debe hacerse una prueba de esfuerzo si se tienen síntomas que sugieran una enfermedad arterial coronaria, como falta de aliento o dolor en el pecho al caminar. “En estos casos, las pruebas de esfuerzo pueden ser muy útiles y darnos una idea de lo extensa que es realmente la enfermedad arterial coronaria”, afirma.

Electrocardiograma (EKG)

Se colocan pequeños parches (electrodos) en brazos, piernas y pecho para registrar la actividad eléctrica del corazón. Así se puede saber si hay una actividad normal que podría indicar una cardiopatía. “Algunos médicos siguen realizándolas cada año en pacientes de 50 años o más, pero su valor como herramienta de prueba general es definitivamente bajo”, afirma Ruthman. De hecho, el USPSTF no recomienda la realización rutinaria de electrocardiogramas a personas de cualquier edad que no presenten síntomas de cardiopatía ni factores de riesgo de infarto o accidente cerebrovascular.

Pero Ruthman recomienda hacerse un electrocardiograma de referencia en determinados casos; por ejemplo, si se tienen factores de riesgo de cardiopatía como la hipertensión, para que el médico pueda hacerse una idea general de la salud del corazón. Si es normal, no es necesario repetir la prueba a menos que experimentes síntomas como palpitaciones, te hayan diagnosticado una cardiopatía o tengas antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular.

Ecocardiograma

Esta ecografía comprueba la estructura y el funcionamiento del corazón. Según el informe de la AHA de 2022, alrededor del 20% de las ecografías solicitadas podrían ser inadecuadas. “Estos ultrasonidos se usan en exceso porque son muy fáciles de usar”, dice Weintraub. “Las máquinas de eco solían ser del tamaño de un refrigerador grande, pero ahora son del tamaño de una computadora portátil”. En algunos casos, un ecocardiograma realizado durante una revisión cardiaca rutinaria puede encontrar algo menor, “como una ligera fuga en una válvula que en realidad sigue siendo normal, pero el médico quiere controlarla y eso lleva a seguimientos anuales”, dice Ruthmann. “Esto genera muchas repeticiones innecesarias de ecocardiogramas, y mucha ansiedad para los pacientes”.

Según el doctor Vinay Kini, cardiólogo del Weill Cornell Medicine de Nueva York y coautor del informe de 2022 de la AHA, la ecografía está justificada cuando se presentan signos de cardiopatía. “Es muy útil si sospechamos un problema cardiaco estructural o valvular, sobre todo si se combina con síntomas de cardiopatía o insuficiencia cardiaca, como dificultad para respirar e hinchazón de piernas”, afirma.

Grammagrafía coronaria de calcio

Esta prueba de imagen detecta depósitos de calcio en las arterias del corazón. “La acumulación de calcio puede estrechar las arterias y reducir el flujo sanguíneo del corazón”, explica Kini. No se recomienda su uso rutinario, pero puede ayudar si no está claro si debes empezar a tomar medicamentos para reducir el colesterol. “Si los factores de riesgo de una persona la sitúan en el límite, el nivel de calcio en las arterias puede darnos una idea de si debe empezar a tomar estatinas o no”, dice Kini.

Resonancias magnéticas cardiacas y tomografías coronarias computarizadas

Utilizan rayos X (CT) u ondas de radio (MRI) para obtener imágenes tridimensionales del corazón, más detalladas que las de un ecocardiograma. Pero los CT coronarios no se consideran muy confiables para los adultos mayores. Las resonancias magnéticas cardiacas sí lo son, pero requieren más tiempo que otras pruebas cardiacas, son costosas y suelen limitarse a los grandes centros médicos, afirma Ruthmann.

Si sospechas de un ataque al corazón

Llama al 911 lo antes posible. “En caso de que sufras un paro cardiaco, es conveniente que estés en una ambulancia [de camino a urgencias], para que allí haya un equipo que pueda volver a poner en marcha tu corazón”, dice Newby. Además, los técnicos de urgencias médicas pueden hacer un electrocardiograma en la ambulancia y enviar los resultados al hospital para ayudar a determinar si se trata de un ataque al corazón.

Dependiendo de los resultados, en urgencias pueden llevarte inmediatamente a hacerte una angiografía (en la que se guía un catéter insertado en una arteria de la pierna hasta los vasos sanguíneos del corazón para identificar obstrucciones). Si el electrocardiograma no muestra la necesidad de un angiograma urgente, los médicos comprobarán tus niveles sanguíneos de troponina, una proteína que aumenta cuando el músculo cardiaco está dañado, dice Newby. Esto no siempre aparece de inmediato, por lo que es posible que te hagan varios análisis de sangre (y electrocardiogramas). Los médicos de urgencias también pueden hacerte una radiografía de tórax y un ecocardiograma.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de enero de 2024 de Consumer Reports On Health.

