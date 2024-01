Selena Gomez habla sobre su transformación física y reflexiona sobre la belleza

Selena Gomez, fiel a su filosofía de autenticidad y la importancia de la salud mental a través de la autoaceptación, ha dejado a sus seguidores sorprendidos al reflexionar sobre la belleza y su evolución física a lo largo de los años.

La cantante, de ascendencia mexicana, recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje con sus millones de seguidores, destacando cómo su cuerpo ha experimentado cambios y cómo está completamente preparada para abrazar esta transformación. “Hoy me di cuenta de que nunca me veré así de nuevo”, compartió en una de sus historias de Instagram junto a una foto en bikini con estampado de cebra.

Cabe destacar que esta imagen tiene una historia significativa, ya que Gomez admitió haber “llorado a mares” debido a comentarios vergonzosos sobre su cuerpo. La primera foto, tomada en Miami, Florida, en 2013, generó fuertes críticas, según informó el Daily Mail.

En otra publicación, comentó: “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy. A veces me olvido de que está bien ser yo”. La imagen, tomada en México en 2023, destaca su mensaje de autoaceptación y positividad.

Selena Gomez ha compartido mensajes similares de positividad corporal en el pasado. En abril de 2022, abordó los comentarios vergonzosos sobre su cuerpo en sus Historias de TikTok, declarando: “Honestamente, no me importa mi peso porque la gente se queja de eso de todos modos. ‘Eres demasiado pequeño’, ‘eres demasiado grande’, ‘eso no encaja’. ‘Meh meh meh meh'”.

La también cantante y fundadora de la marca Rare Beauty expresó en febrero del año pasado que “nunca será modelo” en respuesta a comentarios de odio en línea sobre su cuerpo. Explicó que retiene mucho peso de agua debido a los medicamentos para su enfermedad de Lupus, invitando a sus seguidores a practicar el amor propio incluso en momentos de vergüenza.

Con su apertura sobre su propia experiencia, Selena Gómez continúa siendo una voz inspiradora en la promoción de la autoaceptación y la belleza en todas sus formas.

Selena Gomez y David Henrie anuncian el regreso de “Los Magos de Waverly Place” en una inesperada sorpresa

El 2024 continúa sorprendiéndonos, especialmente para los nostálgicos de la infancia, ya que Selena Gomez y David Henrie han revelado que Los Magos de Waverly Place están de vuelta, marcando un hito para toda una generación que creció con esta icónica serie de Disney Channel.

La noticia fue confirmada por Selena Gomez, quien interpretó el papel de la bruja Alex Russo durante las cuatro temporadas originales, que se emitieron de 2007 a 2012. La actriz compartió una foto junto a su hermano en la ficción, anunciando el regreso de la serie que conquistó los corazones de muchos.

Para este spin-off, tanto Selena como Henrie asumirán roles como productores ejecutivos. La propia Gomez participará en el primer episodio interpretando nuevamente a su entrañable personaje, mientras que David formará parte del elenco habitual, retomando su papel como Justin Russo. La artista también emocionó a sus seguidores al compartir una foto del guion del piloto de la serie en sus redes sociales, proclamando que está de vuelta en casa.

Este retorno a Los Magos de Waverly Place no es el único proyecto en la ajetreada agenda de Selena Gomez. Además de su participación en el biopic de Linda Ronstadt y la película Emilia Perez junto a Zoe Saldaña, Selena suma a su cartera un nuevo show de cocina y el lanzamiento de su tercer álbum como solista.

El anuncio de la vuelta de la serie ha generado gran expectación y emoción entre los seguidores de Selena y los nostálgicos de Los Magos de Waverly Place, consolidando a la actriz como una figura influyente y versátil en la industria del entretenimiento.

