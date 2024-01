Selena Gomez y Rema rompen un récord con su canción “Calm Down”

Una de las canciones más populares a nivel mundial el año pasado fue “Calm Down”, interpretada por Rema y Selena Gomez. Su éxito aún continúa, y ahora se ha dado a conocer que rompió el récord del mayor número de semanas en la lista Pop Airplay de la revista Billboard.

El tema debutó en ese listado el 5 de noviembre de 2022, siendo programado insistentemente a lo largo del año siguiente; en mayo se colocó en el número 1, permaneciendo ahí cinco semanas. Con un total de 64, superó a Harry Styles, quien con la canción “As It Was” estuvo en ese chart tan sólo una semana menos.

Las canciones que siguen -en orden descendente- en cuanto al mayor número de semanas en la lista de Airplay en Estados Unidos son: “Blinding Lights”, de The Weeknd, con 60; “Heat Waves”, de Glass Animals, con 54; “Die For You”, de The Weeknd, con 50, y “Stay”, de The Kid LAROI & Justin Bieber, con 48 semanas.

Un dato curioso es que “Calm Down” no fue grabada originalmente como un dueto. El cantante nigeriano la lanzó como primer sencillo de su álbum Rave & Roses. Gomez, una gran fan de Rema, se interesó por colaborar con él, por lo que se planeó un remix, que obtuvo éxito desde el día que se estrenó.

El año pasado el videoclip de “Calm Down” ganó el premio MTV en la categoría de Mejor Tema de Afrobeats; en el listado anual de Billboard, correspondiente a las canciones más populares de la lista Hot 100 en 2023, el dueto de Rema con Selena Gomez quedó en el sexto lugar, sólo superado por Metro Boomin, Taylor Swift, SZA, Miley Cyrus y Morgan Wallen.

