Selena Gomez protagonizará una película sobre la vida de Linda Ronstadt

A través de sus historias de Instagram Selena Gomez dio a conocer su próximo proyecto: una película sobre la vida de la cantante Linda Ronstadt, que ya se encuentra en etapa de preproducción. No se sabe aún quién será el director del filme.

Ronstadt, de 77 años, también compartió en su cuenta de esa red social imágenes de diversos medios que han difundido la noticia, junto con el mensaje: “Todo comenzó con un simple sueño”. Con ello también se refiere al título de su libro de memorias (Simple Dreams) editado en 2013 y en el que podría basarse la película.

John Boylan, manager de Linda, producirá el filme junto con James Keach. Este proyecto le interesaba a Selena desde hace tiempo, pues el papel protagónico implica combinar sus facetas de actriz y cantante. El rodaje podría comenzar en el otoño de este año, pero todo depende de su agenda de trabajo.

Ganadora de múltiples premios Grammy, Linda Ronstadt es la intérprete de clásicos como “You’re No Good”, “Blue Bayou” y “Somewhere Out There”. También obtuvo ventas millonarias de los álbumes Heart Like a Wheel, Simple Dreams y Living In The USA; en esas producciones combinó los estilos country, pop, rock y balada. En 2011 anunció su retiro, luego de que le diagnosticaran parálisis supranuclear progresiva, que afecta el control de sus movimientos.

En cuanto a Selena, actualmente promociona la tercera temporada de la serie de televisión “Only Murders In The Building”, que protagoniza y produce. Su más reciente trabajo en cine es “Emilia Perez”, una película filmada en Francia y dirigida por Jacques Audiard, que podría estrenarse en el próximo Festival de Cine de Cannes.

