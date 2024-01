Selena Gomez aclara los rumores sobre un supuesto problema con Timothée Chalamet

Uno de los rumores más fuertes que se generó tras la entrega de los premios Golden Globe el 7 de enero fue el supuesto desaire que le habría hecho el actor Timothée Chalamet a Selena Gomez, al negarse a posar en una foto junto a ella. Circuló un video que no incluía el audio de lo que la cantante le decía a su amiga Taylor Swift, pero sí mostraba subtítulos de una aparente “lectura de labios” del diálogo.

Tanto la prensa como los fans de ambos artistas siguieron con la duda, y ahora Selena ha aclarado el supuesto conflicto. Ella escribió un comentario en la cuenta de Instagram de E! News, informando que lo que hablaba con Swift no estaba relacionado con el actor: “Nooooo. Le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que comenzaron una relación. No es que sea asunto de nadie”.

Por su parte, Timothée también confirmó que entre él y Selena Gomez no hay ningún problema. El sitio TMZ publicó un video en el que el actor aparece caminando por la calle, y es cuestionado por una reportera acerca del supuesto incidente: “¿Puedes negar los rumores?” “¿Le negaste a Selena una foto?” “¿Tú y Selena están bien?” Chalamet respondió: “Es ridículo. ¿Tú estuviste ahí? Estamos bien, desde luego”.

Cabe mencionar que nunca hubo un video que mostrara al actor hablando con la cantante durante la entrega de premios; diversos medios informaron que Gomez ni siquiera se acercó a la mesa en la que él estaba acompañado con su novia Kylie Jenner.

Independientemente de todos esos rumores, Timothée Chalamet y Selena Gomez se llevan bien, y hasta compartieron créditos en la película “A Rainy Day In New York”, estrenada en 2019. La cinta obtuvo malas críticas y no fue muy publicitada, esto último debido a las acusaciones de abuso sexual que surgieron en contra de su director, Woody Allen.

Sigue leyendo: