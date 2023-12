Selena Gomez admite usar bótox, tras enfrentar las críticas en Instagram

Selena Gomez ha comentado que los acosos y críticas en las redes sociales pueden ser muy perjudiciales, y es por ello que en varias ocasiones ha dejado de publicar fotos y videos. Ahora consultó la sección de comentarios en uno de sus posts de Instagram, respondiendo uno referente a su físico.

La cantante de 31 años se encontró con un mensaje escrito por una internauta que decía: “Quítate los rellenos/implantes de las mejillas. Está jugando con tu cerebro”. Pero ella respondió: “Jajajaja Me he puesto bótox niña”.

Es la primera vez que Selena reconoce haberse sometido a un tratamiento estético; ella ha promovido mucho su línea de productos para el cuidado de la piel Rare Beauty, y hace poco escribió el texto: “Siempre he creído que el confort personal es sentirse bien en tu propia piel. No hay presión por regímenes perfectos de autocuidado, que a menudo parecen un ciclo interminable de superación personal; son los pequeños momentos de comodidad los que son de gran ayuda y se ven diferentes para cada uno de nosotros”.

Selena Gomez también fue objeto de críticas hace unos días, al darse a conocer su romance con el productor musical Benny Blanco. Algunas personas publicaron comentarios referentes a que el nuevo novio de la cantante no es guapo, pero ésta respondió a uno con el mensaje: “Me siento mal por ti”.

Aunque Selena y Benny (quienes han trabajado juntos en las canciones “Same Old Love”, “I Can’t Get Enough” y “Single Soon”) ya no ocultan su relación, varios medios informaron que comenzaron a salir en plan romántico desde hace seis meses. Ella recurrió a su cuenta de Instagram para compartir fotos de los eventos a los que ha acudido esta semana, dejándose ver con amigos, entre los que destaca su nuevo novio y la cantante Taylor Swift.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: