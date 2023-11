Selena Gomez sorprende con un nuevo look, en el que sobresale su cabellera rubia

Los fans de Selena Gomez se han llevado una gran sorpresa este fin de semana, ya que han circulado por las redes sociales unas fotografías de la cantante, al parecer tomadas en París y en las que se muestra espectacular. Lo curioso es el look que presenta, con su cabello rubio y un maquillaje en el que sobresalen sombras grises en sus párpados.

Selena Gomez en Paris, Francia el día de hoy pic.twitter.com/THo5buXQ7T — Indie 505 (@Indie5051) November 26, 2023

A lo largo de este año la cantante ha dejado ver el amor que tiene por esa ciudad, ya que lleva uno de los roles principales en la película “Emilia Perez”, dirigida por Jacques Audiard y que actualmente está en post producción; completan el reparto Zoe Saldaña, Edgar Ramírez, Karla Sofía Gascón y James Gerard. También se dice que el filme podría competir por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2024.

Las fotos de Selena han resultado de gran impacto para sus seguidores, sobre todo si se toma en cuenta que desde hace casi dos meses ella quiso darse un respiro de las redes sociales, poco después de que surgiera el conflicto armado entre Israel y Hamás. Hasta el momento su última publicación en Instagram es una fotografía con la que celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y como era de esperarse, obtuvo más de dos millones de likes, reflejo de su gran popularidad.

Selena Gomez también grabó en París su esperado nuevo álbum, que será lanzado a principios de 2024. El primer sencillo “Single Soon” ocupa actualmente las listas de éxitos, pero ella también obtuvo una de las canciones más populares del año con “Calm Down”, su colaboración con el cantante nigeriano Rema. Ese tema es el número 6 del listado anual en el Hot 100 de Billboard, además de ocupar el segundo lugar en los charts de esa misma publicación a nivel global. El videoclip ha obtenido en YouTube la impresionante cantidad de 723 millones de vistas.

Por si todo eso resultara poco, Selena no olvida su faceta como conductora, y ya está listo su programa “Home For The Holidays”, que se estrenará el 30 de noviembre en The Food Network y la plataforma HBO Max. En el show ella preparará -junto con chefs profesionales- platillos navideños como roast beef, filetes con papas y hasta tamales.

