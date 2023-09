Selena Gomez comparte una selfie que la muestra en la cama, usando botas de látex y una blusa abierta

Selena Gomez ha sorprendido a sus más de 429 millones de seguidores en Instagram con una selfie en la que aparece alistándose para salir, posando en la cama de un hotel y luciendo un outfit compuesto por botas de látex y una blusa blanca que, abierta, dejó ver parte de su sostén.

Cada post de la cantante en esa red social resulta ser todo un éxito, y ella obtuvo más de tres millones de likes por un video en el que aparece maquillándose y disfrutando al máximo su nuevo sencillo “Single soon”. El título que le puso al clip fue: “Instagram vs realidad”. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Desde hace ya muchos años Selena es gran amiga de Taylor Swift, y ahora aprovechó para publicar fotos en las que aparecen junto al mar y demostrándose el cariño que se tienen. Junto a las imágenes escribió el mensaje: “Esa es mi mejor amiga, es realmente mala”. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Sigue leyendo: