Selena Gomez luce sus caderas al usar un traje de baño de corte alto

Selena Gomez tiene un impresionante número de seguidores en Instagram (425 millones), y a todos ellos complació con colecciones de fotos que la muestran muy feliz. Destacó una imagen en la que aparece antes de ir a la piscina, luciendo su curvilínea figura en un traje de baño color ladrillo y posando junto a su amiga Nicola Peltz. View this post on Instagram A post shared by Fan Account (@selenagomezecu2.0)

La cantante colaboró con el nigeriano Rema en la canción “Lock down”, que se ha convertido en una de las más populares este año a nivel mundial. Ella compartió imágenes tomadas durante la grabación del videoclip promocional, y las acompañó con un emotivo mensaje: “Este hombre ha cambiado mi vida para siempre. Rema, gracias por elegirme para ser parte de una de las más grandes canciones en el mundo. Te amo por siempre”. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Selena Gomez terminó de grabar hace unos días su esperado nuevo álbum, pero en su faceta como actriz se ha anotado otro éxito con la serie de televisión “Only murders in the building”, en la que comparte créditos con Steve Martin y Martin Short. Ella publicó una fotografía que los muestra juntos e informó que la tercera temporada se estrenará el 8 de agosto. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

